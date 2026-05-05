Sever Grčke tradicionalno i dalje prednjači kao omiljena destinacija među Srbima kada je u pitanju letovanje. Međutim, u turističkim ponudama se sve češće izdvajaju i manja ostrva koje odlikuje netaknuta priroda.



"Naši ljudi se uglavnom odlučuju za sever Grčke, ali mislim da greše jer ima toliko povoljnih aranžamna i zanimljivih ostrva koje treba obići. Pogotovo što se poslednjih godina u turističkom programu i insistira na manjim ostrvima poput Karpatosa i Kalimnosa koji su dole na jugu. Peleponez je isto vrlo zanimljiv, tamo su plaže po nekoliko kilometara dugačke. Treba malo promeniti", ističe Jasmina Pavlović Stamenić, dopisnica Politike iz Atine za Jutro na Prvoj.



Turiste očekuju i pravila na plažama



Međutim, koji god deo Grčke da odaberete za letovanje 2026, morate da znate da na plažama već nekoliko godina važe određena pravila.



Nakon protesta lokalnog stanovništva tokom prethodnih godina, a zbog prevelikog broja ležaljki i suncobrana, vlasti praktikuju stroge kontrole na plažama širom zemlje.



"Posle velikog pokreta 'peškir', kada su se meštani pobunili zbog velikog broja ležaljki i suncobrana postoji kontrola na plažama. Tamo gde važi NATURA 2000 tu samo 20 odsto prostora može da se ostavi za ležaljke.



"U principu 50 odsto plaže treba da bude slobodno da možete da dođete sa svojim peškirima i opremom za plažu. Dosta se kontroliše i naplaćuju se velike kazne", ističe Jasmina Pavlović Stamenić.



Šta očekivati na granicama?



Pored pravila na plažama, turiste ove godine očekuje i jedna novina – EES sistem na granicama koji podrazumeva davanje biometrijskih podataka prilikom ulaska u EU.



Zbog novog sistema strahuje se od velikih gužvi na graničnim prelazima, a posebno na Evzoniju. Zato su u toku razmatranja o privremenoj obusatvi njegove primene tokom špica sezone.



"Pregovori između naših turističkih organizacija se odvijaju, a apsolutno postoji verovatnoća da će ulazak naših turista biti olakšan", kazala je Pavlović Stamenić.



"Ne možemo da očekujemo isključenje koje su dobili Britanci, ali koliko sam shvatila u špicu sezone će se verovatno tokom noći obavljati ta biometrijska kontrola, a tokom dana će se propuštati, biće više traka, više carinika i to je ono što je najavljeno i što verujem da će biti obavljeno jer je činjenica da preko milion naših turista ide u severni deo Grčke. Govorimo o kopnenom turizmu, ne verujem da će se to odnositi na aerodrome", zaključuje Pavlović Stamenić.



