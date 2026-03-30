Ovi prostori moraju biti opremljeni pepeljarama. Italijanski grad Pezaro uvodi potpunu zabranu pušenja na svim plažama, što ga čini jednim od lidera u strožim merama zaštite životne sredine i javnog zdravlja na jadranskoj obali.

Odluka se odnosi na sve delove plaže - i javne i koncesione - a prekršioci će se suočiti sa kaznama od 25 do 500 evra, piše magazin Feniks.

Zabrana se odnosi i na elektronske cigarete, dok je pušenje dozvoljeno samo u posebno označenim prostorima unutar prostorija bič barova. Ovi prostori moraju biti opremljeni pepeljarama i organizovani od strane samih koncesionara.

Ovo nije prvi korak

Pezara u ograničavanju pušenja na otvorenom. Još 2019. godine grad je zabranio pušenje unutar pet metara od obale i u moru do 200 metara od obale. Novom odlukom, zabrana je sada proširena na celu plažu.

Naglasak na zaštiti životne sredine i zdravlja Glavni motiv za uvođenje ove mere je zaštita životne sredine.

Gradske vlasti ističu da se na plažama Pezara svake godine sakupe stotine hiljada opušaka cigareta, dok značajan deo završi u moru.

Filterima cigareta je potrebno između deset i 15 godina da se razgrade, oslobađajući mikroplastiku i toksične supstance koje zagađuju životnu sredinu.

Dodatni razlog je zaštita zdravlja građana i turista, posebno od štetnih efekata pasivnog pušenja.

Odluku je podržala i ekološka organizacija Plastic Free Onlus, čiji predstavnici ističu da su opušci napravljeni od plastike (celulozni acetat) i predstavljaju ozbiljan izvor zagađenja.

Prema njihovim podacima, prošle godine je iz životne sredine uklonjeno preko tri tone opušaka, što odgovara skoro 11 miliona komada.

Predstavnici organizacije ističu da održivost ne dolazi od zabrana, već od zajedničke odgovornosti i dijaloga, ističući da Pezaro pokazuje kako je moguće uskladiti turizam, poštovanje pravila i zaštitu prirode.

Rastući trend zabrana u Italiji i Evropi U Italiji ne postoji nacionalni zakon koji bi zabranio pušenje na plažama, već se takve mere usvajaju na nivou lokalnih samouprava ili kroz pravila privatnih koncesionara. Ipak, broj plaža bez duvanskog dima stalno raste.

Slične zabrane su već uvedene u nekoliko italijanskih gradova, uključujući destinacije u regionima Marke, Veneto, Sardinija, Apulija i Ligurija.

Bez obzira na lokalne propise, u Italiji je generalno zabranjeno bacanje opuški u pesak ili more, a takvi prekršaji podležu kaznama većim od 300 evra. Slični trendovi prisutni su i u drugim evropskim zemljama.

U Nemačkoj su, na primer, neke plaže već proglašene zonama bez pušenja, dok je na drugima pušenje dozvoljeno samo u posebno određenim područjima. Uvođenje zabrane u Pezaru je još jedan pokazatelj rastućeg evropskog pomeranja ka održivom turizmu i zaštiti prirodnih resursa, a istovremeno se podiže svest o štetnim efektima duvanskih proizvoda.

