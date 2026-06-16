Stope vlasništva nad nekretninama znatno se razlikuju, od 47,2 odsto u Nemačka do 93,8 odsto u Slovačka. Postavlja se pitanje u kom uzrastu Evropljani kupuju svoj prvi dom, u kojim državama mladi najranije postaju vlasnici nekretnina i koji faktori na to utiču.

Prosečna starost u Evropi je 31 godina

Prema istraživanju RE/MAX Europe European Housing Trend Report 2025, prosečna starost kupca prve nekretnine u 23 evropske zemlje iznosi 31,3 godine. Raspon se kreće od 28 godina na Malti do 34,7 godina u Švajcarskoj i Grčkoj.



„Iako je pristupačnost cena često presudna za uzrast u kojem ljudi kupuju nekretninu, važnu ulogu imaju i podrška porodice, kao i kulturološke norme vezane za iznajmljivanje“, izjavio je Michael Polzler.



Među pet najvećih evropskih ekonomija, Ujedinjeno Kraljevstvo ima najnižu prosečnu starost za kupovinu prve nekretnine – 28,4 godine. Po tome je, zajedno sa Luksemburgom, na drugom mestu među svih 23 analizirane zemlje. Prema istraživanju RE/MAX-a, Ujedinjeno Kraljevstvo ima jedan od najviših nivoa porodične podrške mladima.

Nemci više vole iznajmljivanje

Više od polovine (53 odsto) osoba uzrasta od 18 do 34 godine prima finansijsku pomoć u obliku novčanog poklona ili nasledstva.



„To bi moglo da objasni zašto neki u Ujedinjenom Kraljevstvu mogu da postanu vlasnici nekretnina u mlađem uzrastu“, rekao je Polzler.



S druge strane, Nemačka ima najvišu prosečnu starost među velikom petorkom – 33,6 godina. To znači da Nemci svoj prvi dom kupuju 5,2 godine kasnije od Britanaca.



„U Nemačkoj je iznajmljivanje znatno prihvaćenije kao dugoročno stambeno rešenje, uz snažniju zaštitu zakupaca i veću stambenu sigurnost“, rekao je Polzler.



Zbog toga mnogi mladi ne vide kupovinu kao prirodan korak nakon odlaska iz roditeljskog doma. Čak 69 odsto nemačkih ispitanika uzrasta od 18 do 34 godine izjavilo je da trenutno iznajmljuje stan ili kuću, u poređenju sa evropskim prosekom od 38 odsto.

Pomoć porodice je važan faktor

Španija beleži drugu najraniju prosečnu starost kupovine prve nekretnine – 30,9 godina.



U Francuskoj (32,5 godina) i Italiji (32,8 godina) prosečna starost je iznad evropskog proseka.



Izvršni direktor RE/MAX Europe napominje da je u Italiji i Španiji uobičajeno da mladi žive sa roditeljima do 26. godine – tri godine duže od evropskog proseka.



To im pomaže da uštede za prvu nekretninu, ali često se odlaže sam prelazak u vlasništvo. U Francuskoj se mladi osamostaljuju oko evropskog proseka od 23 godine, ali je porodična podrška pri kupovini ređa. Samo trećina (33 odsto) prima novčani poklon ili nasledstvo, u poređenju sa gotovo polovinom (48 odsto) u celoj Evropi.



„Ovaj niži nivo porodične pomoći mogao bi biti jedan od razloga zašto mnogim francuskim kupcima treba više vremena da dođu do prve nekretnine“, rekao je Polzler.



Prosečna starost kupovine iznad evropskog proseka zabeležena je i u Turskoj (34,1), Češkoj (33,2), Poljskoj (32,7), Bugarskoj (32,5), Sloveniji (32,2) i Hrvatskoj (32,1).



S druge strane, Mađarska (28,5) i Holandija (28,8) zaokružuju prvih pet zemalja sa najranijim uzrastom kupovine. Pre 30. godine prvu nekretninu kupuju i u Austriji (29,1), Portugalu (29,8) i Finskoj (29,9). Irska je sa 30,8 godina neznatno ispod evropskog proseka.

Dvoje od pet Britanaca vlasnici doma do 25. godine

Podaci pokazuju i starosnu strukturu kupaca. U grupi od 18 do 25 godina, Ujedinjeno Kraljevstvo ima najveći udeo od 40,2 odsto, što znači da dvoje od pet kupaca tamo kupuje svoj prvi dom do 25. godine.



Najniži udeo u toj starosnoj grupi ima Grčka, sa svega 12,1 odsto.



Kada se posmatraju starosne grupe do 35. godine, u Grčkoj samo 50,4 odsto ljudi kupi svoju prvu nekretninu, što znači da gotovo polovina to učini kasnije. Švajcarska (53,2 odsto) i Turska (56 odsto) takođe imaju nizak udeo kupaca do 35. godine. Evropski prosek iznosi 69,5 odsto, prenosi Index.hr.



U Luksemburgu (87,8 odsto), Holandiji (85,2 odsto), Ujedinjenom Kraljevstvu (84,6 odsto) i Mađarskoj (82,8 odsto) ta stopa prelazi 80 odsto.



Analiza pokazuje da ne postoji jasna povezanost između prosečne starosti kupovine prve nekretnine i ukupnih stopa vlasništva nad domovima.



Podaci o starosti potiču iz istraživanja RE/MAX-a, dok su stope vlasništva preuzete od Eurostat. Istraživanje RE/MAX-a obuhvatilo je više od 21.000 odraslih osoba.



Evropa se, prema Evropska komisija, suočava sa stambenom krizom podstaknutom rastom cena nekretnina i sve većim troškovima stanovanja.



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