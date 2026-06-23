Građanima stižu poruke navodno u ime Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), u kojima se lažno navodi da je zdravstvena kartica istekla i da je neophodno hitno izvršiti njenu "obnovu" ili podneti zahtev za novu karticu.

MUP je na Instagramu pojasnio da poruka sadrži link ka lažnoj internet stranici i poziva primaoca da odgovori na poruku i prati dalja uputstva.

Kako se navodi iako je reč o novom modalitetu prevare, znakovi upozorenja ostaju isti - poruka stiže sa sumnjivog ili stranog broja, sadrži link ka nezvaničnoj internet stranici, stvara osećaj hitnosti i pritiska i zahteva unos ličnih, finansijskih ili sigurnosnih podataka.

"Apelujemo na građane da ne otvaraju linkove iz ovakvih poruka, ne odgovaraju na njih i ne unose svoje podatke. Zvanične informacije treba proveravati isključivo putem zvaničnih internet stranica i komunikacionih kanala nadležnih institucija. Ukoliko je neko već otvorio link ili dostavio svoje podatke, potrebno je da odmah promeni lozinke, kontaktira banku ukoliko je ostavio podatke o platnoj kartici i prijavi incident", naveo je MUP.

Dodaje se da sumnjive poruke i pokušaje internet prevara građani mogu da prijave putem platforme "Sajber straža", dostupne na adresi: https://sajberstraza.gov.rs.

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