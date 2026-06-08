Ukupan iznos zavisi od toga koliko je grejna sezona hladna i kolika je ukupna potrošnja u zgradi, odnosno na nivou celog objekta. Na računu se uvodi nova stavka pod nazivom instalisana snaga, koja se plaća tokom cele godine, bez obzira na potrošnju.

Tokom grejne sezone dodaje se i varijabilni deo koji se odnosi na potrošnju toplotne energije, obračunatu po ceni od 9,03 dinara po kilovat-satu. Zbog ovakvog modela, konačan iznos računa nije moguće precizno predvideti unapred, već će se tačan trošak znati tek nakon završetka grejne sezone i uvida u ukupnu potrošnju.

Sistem obračuna daljinskog grejanja ulazi u fazu u kojoj se sve više uvodi kombinovani model naplate, koji se sastoji iz fiksnog i varijabilnog dela. Iako ovaj princip nije nov u potpunosti, njegova primena postaje sve zastupljenija, što izaziva nedoumice kod potrošača.

Prema važećim pravilima i informacijama koje objavljuju nadležna javna preduzeća, račun za grejanje više se ne zasniva isključivo na kvadraturi stana, već na dve osnovne komponente - instalisanoj snazi i stvarnoj potrošnji toplotne energije.

Fiksni deo, koji se u računima vodi kao "instalisana snaga", plaća se tokom cele godine i ne zavisi od vremenskih uslova ili količine utrošene energije. Ovaj deo se odnosi na održavanje sistema i spremnost toplane da isporučuje toplotu.

Varijabilni deo računa zavisi od stvarne potrošnje tokom grejne sezone i obračunava se po utrošenoj energiji u kilovat-satima. Njegova visina zavisi od toga koliko se objekat greje, ali i od tehničkih karakteristika same zgrade, kao što su izolacija i sistem distribucije toplote.

U praksi, to znači da se ukupni iznos računa razlikuje od zgrade do zgrade, kao i od sezone do sezone, što otežava precizno predviđanje konačnih troškova unapred. Poseban izazov predstavlja činjenica da u velikom broju objekata ne postoji individualno merenje po stanovima, već se potrošnja često prati na nivou cele zgrade.

Cilj ovakvog sistema nije povećanje ukupnih troškova za građane, već ravnomernija i preciznija raspodela troškova u skladu sa stvarnom potrošnjom. Ipak, deo korisnika izražava zabrinutost zbog neizvesnosti koju novi model donosi, posebno u prvoj sezoni primene.

Kako se grejna sezona bude odvijala, tek će se u praksi videti kako će novi način obračuna uticati na konačne račune domaćinstava.

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