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Delegacija Emirata stiže u Srbiju na šest dana - u fokusu mladi, inovacije i Ekspo 2027

Visoka delegacija Ujedinjenih Arapskih Emirata, predvođena ministrom za omladinu Sultanom bin Saifom Al Nejadijem, boraviće u višednevnoj radnoj poseti Srbiji od 28. juna do 3. jula, a domaćin posete biće ministar turizma i omladine Husein Memić.

Autor:  Nina Stojanović
24.06.2026.20:00
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Delegacija Emirata stiže u Srbiju na šest dana - u fokusu mladi, inovacije i Ekspo 2027
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Kako je saopšteno iz Ministarstva turizma i omladine, delegacija UAE dolazi na poziv Srbije sa ciljem jačanja saradnje i razmene iskustava u oblastima od značaja za mlade.

U fokusu omladinska politika, nauka i inovacije

Tokom posete planirani su razgovori o unapređenju bilateralne saradnje u oblasti omladinske politike, omladinskog preduzetništva, obrazovanja, nauke, inovacija i međunarodne razmene mladih.

Predstavnici Emirata imaće sastanke i sa ministrom prosvete Dejanom Vukom Stankovićem, kao i sa ministrom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Belom Balintom.

Očekuje se da će bilateralni razgovori otvoriti prostor za nove zajedničke projekte i povezivanje mladih iz Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Poseta Petnici i susret sa mladima iz Srbije

U okviru posete planiran je i obilazak Istraživačke stanice „Petnica“, gde će ministar omladine UAE Sultan bin Saif Al Nejadi održati predavanje za oko 100 polaznika ove institucije.

Delegacija će se sastati i sa predstavnicima Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade Srbije, a tom prilikom Al Nejadi će razgovarati sa 50 mladih iz različitih krajeva Srbije.

Predstavljanje Ekspa 2027

Nakon susreta sa mladima predviđena je i prezentacija makete Ekspa 2027, u okviru promocije specijalizovane izložbe koja će naredne godine biti održana u Beogradu.

Iz Ministarstva turizma i omladine ističu da predstojeća poseta predstavlja nastavak dobrih odnosa Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata i potvrdu spremnosti dve zemlje za dalje unapređenje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.

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