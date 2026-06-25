"Zajedno gradimo budućnost! Ponosan na Srbiju i njene građane!", napisao je Vučić na Instagramu uz video snimak koji prikazuje završene radove na Moravskom koridoru, prenosi Tanjug.



Deonica autoputa od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru sutra će svečano biti puštena u saobraćaj, a prisustvovaće i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.



Reč je o deonici autoputa od petlje Adrani do petlje Preljina u dužini od 28,71 kilometar.



Moravski koridor ukupno će biti dug 112,37 km i povezaće Pojate i Preljinu, odnosno Rasinski, Raški i Moravički okrug.

U aprilu 2023. godine, puštena je u saobraćaj deonica od Pojata do Makrešana, a u decembru 2023. godine od Makrešana do Kruševca (Koševi ).



Zatim je u decembru 2024. godine puštena deonica od Kruševca (Koševi) do Vrnjačke Banje, a u decembru 2025. godine za saobraćaj je otvorena i deonica Vrnjačka Banja - Vrba dužine 14 km.



Sa otvaranjem deonice od Kraljeva do Čačka dužine 28,7 km biće otvoreno ukupno 100,34 km Moravskog koridora.



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