Prodavci kažu da robe ima dovoljno, ali da tržište reaguje veoma brzo na svaku promenu u ponudi i potražnji.

Pijace pune sezonskih proizvoda

Prema izveštaju reportera STIPS-a iz Beograda, protekle sedmice su na kvantaškoj pijaci u ovom gradu u ponudi prednjačile breskve, kajsije i nektarine, a iz sedmice u sedmicu sve je bolja ponuda dinja i lubenica.

Što se cena tiče, evidentiran je rast kod cvekle, praziluka, tikvica, spanaća, pojedinih sorti jabuka, grejpfruta i malina.

Na zelenoj pijaci u Čačku zabeležena je solidna ponuda voća i povrća, ali je prodaja bila nešto slabija u odnosu na prethodni period.

U odnosu na prethodni period nešto je slabija bila ponuda jagoda, dok je bolja bila ponuda trešanja i malina. U ponudi povrća dominirali su mladi krompir, zelena salata i krastavac salatar, a i ponuda paprike, paradajza, tikvica i spanaća bila je bolja.

Zelenu pijacu u Kikindi karakterisala je bolja ponuda krastavca i tikvica, dok je ponuda ostalih povrtarskih kultura bila prosečna, a pojedinih i vrlo slaba.

Ponuda trešanja bila je slaba, a cena je još uvek 300 din/kg.

Na pijačnim tezgama u Požarevcu bolja ponuda trešanja i višanja uslovila je pad cena, pa je kod trešanja dominirao iznos od 150 din/ kg, a kod višanja iznos od 180 din/kg.

Cene povrtarskih kultura nisu se mnogo menjale, sem kod karfiola, brokolija i paradajza, koji su bili skuplji.

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