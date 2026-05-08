Na severnoj obali ostrva Java nalazi se ogroman grad za koji kažu da nikad ne spava, poput Njujorka.

Prema najnovijim podacima Ujedinjenih nacija, 2025. godine je zauzeo prvo mesto na listi najvećih megapolisa, pretekavši Tokio, a danas je dom za 42 miliona stanovnika.

Njegove ulice su pune skutera, nebodera koji rastu neverovatnom brzinom, pijaca punih života... Džakarta je srce Indonezije, složiće se svi koji su je posetili, a takođe je i njen politički, ekonomski i kulturni centar. Ali iza moderne fasade krije se ozbiljan problem na koji stručnjaci godinama upozoravaju da bi veliki delovi grada uskoro mogli da završe pod morem.

Megagrad sa više od 40 miliona ljudi suočava sa ozbiljnom infrastrukturnom krizom

Džakarta bukvalno tone. I to ne simbolično ili sporo tokom vekova. Neki delovi grada tonu tako brzo da naučnici i urbanisti nazivaju situaciju jednom od najvećih urbanih pretnji našeg vremena.

U nekim naseljima, tlo tone više od 10 centimetara godišnje, što je među najbržim stopama sleganja zemljišta u svetu.

Zato je indonežanska vlada odlučila da napravi potez koji malo zemalja razmatra, da izgradi potpuno novu prestonicu i premesti administrativni centar zemlje.

Džakarta je takođe grad ogromnih kontrasta. Sa jedne strane su luksuzni neboderi, moderni tržni centri i poslovne četvrti, a sa druge prenaseljena naselja koja se bore sa poplavama, saobraćajnim haosom i infrastrukturnim problemima.

Grad sada ima više od deset miliona stanovnika, dok šire metropolitansko područje ima više od 40 miliona ljudi.

Najveći problem nije sasmo broj stanovnika...

Glavni razlog za tonjenje Džakarte je prekomerno crpljenje podzemnih voda. Mnogi delovi grada decenijama nisu imali kvalitetan sistem za snabdevanje pijaćom vodom, pa su stanovnici, preduzeća i industrija pribegli korišćenju bunara i crpljenju vode iz podzemlja. Kako se voda povlačila, tlo je počelo da gubi stabilnost i polako tone.

Situaciju dodatno pogoršava činjenica da se Džakarta nalazi na močvarnom području kroz koje protiče čak 13 reka.

Tokom jakih kiša voda često preliva, a zbog spuštanja tla i porasta nivoa mora, poplave postaju sve ozbiljnije.

U nekim delovima grada stanovnici godinama dograđuju spratove ili podižu pragove svojih kuća kako bi se zaštitili od vode koja redovno prodire u naselja.

Severni delovi Džakarte, koji se nalaze uz obalu Javanskog mora, posebno su ugroženi. Tamo su već izgrađeni ogromni zaštitni zidovi kako bi se sprečilo prodiranje mora, ali stručnjaci upozoravaju da to možda nije dovoljno dugoročno rešenje. Fotografije grada često izgledaju nestvarno.

U nekim naseljima kuće su delimično potonule, putevi su ispucali i deformisani, a stanovnici svakodnevno žive sa rizikom od novih poplava.

Mnogi kažu da su morali da se prilagode životu sa vodom, jer neke ulice postaju potpuno neprohodne tokom kišne sezone.

Džakarta je i simbol brzog razvoja i upozorenje na ozbiljne posledice koje urbanizacija može imati ako infrastruktura ne prati rast grada. Tokom proteklih decenija, milioni ljudi su se preselili u prestonicu u potrazi za poslom i boljim životom. Grad je rastao neverovatnom brzinom, ali mnogi problemi su ostali nerešeni.

Saobraćajne gužve u Džakarti su među najgorima na svetu. Putovanja koja bi trebalo da traju oko dvadeset minuta često se pretvaraju u sate čekanja u saobraćajnim gužvama.

Vazduh je zagađen, a kombinacija tropske klime, vlažnosti i ogromne populacije čini svakodnevni život dodatno težim.

Zbog svega ovoga, indonežanska vlada je odlučila da preseli prestonicu na ostrvo Borneo, gde se stvara potpuno novi administrativni centar pod nazivom Nusantara.

Plan je izuzetno ambiciozan. Novi grad treba da bude moderan, održiv i tehnološki napredan, a cilj je rastereti prenaseljenu Džakartu i smanjiti pritisak na infrastrukturu. Premeštanje prestonice jedan je od najvećih projekata u istoriji Indonezije. Međutim, Džakarta neće nestati, piše Putni kofer.

Ona će nastaviti da bude ekonomski i finansijski centar zemlje, grad sa milionima ljudi i mesto koje pokreće veliki deo indonežanske ekonomije.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.