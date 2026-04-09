Pod tim imenom, krije se čovek koja je svetu predstavio najvredniji virtuelni novčić na planeti 2008. godine.

Bek je izvršni direktor kompanije Blokstrim (Blockstream), jedne od najuticajnijih u Bitkoin industriji, i izumitelj sistema Hashcash, računarskog alata za borbu protiv spema (agresivnih reklama na internetu), na kojem se direktno zasniva proces rudarenja Bitkoina, piše Njujork tajms, prenosi Grik riporter.

Mnogo jakih dokaza

Kerirujeva istraga počela je nakon gledanja HBO dokumentarca krajem 2024. godine, koji je pokušao – i nije uspeo – da identifikuje osnivača Bitcoina. Bek je delovao vidno neprijatno kada se njegovo ime pojavilo kao moguće rešenje. Ta reakcija podstakla je dublju istragu.

I Adam Bek se pojavljuje kao kreator kriptovalute pod imenom Satoši Nakamoto.

Keri je pregledao hiljade poruka na tri kriptografske mejling liste koje datiraju još iz 1992. godine, formirajući bazu podataka sa više od 34.000 korisnika.

Nakon filtriranja prema stilskim obrascima pisanja koje deli sa Satošijem — uključujući korišćenje duplih razmaka između rečenica, specifične greške u upotrebi crtica i sklonost da reč „also“ ("takođe") stavlja na kraj rečenica — broj potencijalnih kandidata sužen je sa 620 na jedno ime: Adam Bek.

Adam Bek je takođe delio najmanje tri retka jezička obrasca sa Satošijem Nakamotom.

Obojica su koristili izraz „proof-of-work“ kao složenu imenicu (sa crticama), što je praksa koju je primenjivalo samo osam ljudi u arhivama mejling lista.

Takođe, obojica su pominjali opskurnu rusku onlajn valutu Vebmani (WebMoney).

Uz to, obojica su koristili izraz „partial pre-image“ u kontekstu sistema Hashcash. Back je bio jedina osoba u bazi podataka koja se poklapala sa sva tri kriterijuma.

Bek sve negira

Adam Bek negira sve tvrdnje, ali odbija da pruži ključne dokaze.

Pored obrazaca pisanja, Bek je između 1997. i 1999. godine izložio osnovnu arhitekturu onoga što će kasnije postati Bitcoin — čitavu deceniju pre njegovog lansiranja. Predložio je decentralizovani elektronski novčani sistem sa ugrađenom oskudnošću, javno proverljivim transakcijama i kontrolom inflacije, što gotovo u potpunosti odgovara dizajnu Bitcoina.

Suočavanje i reakcija

Džon Keriru se lično suočio sa Bekom na Bitkoin konferenciji u El Salvadoru početkom 2025. godine. Bek je tokom dvočasovnog razgovora više od šest puta negirao da je Satoši Nakamoto.

Ipak, kada je Keriru citirao Satošijevu izjavu da je „bolji sa kodom nego sa rečima“, Bek je reagovao kao da su te reči njegove, napominjući da je, uprkos tome, dosta pisao na tim listama. Kasnije je rekao da je to bila samo usputna, neformalna reakcija u razgovoru.

Bek je takođe priznao da poseduje tehničko znanje i profesionalnu istoriju koji odgovaraju profilu tvorca Bitkoina, iako i dalje tvrdi da nije Satoši Nakamoto.

Odbio je i da dostavi metapodatke iz mejlova koje je razmenjivao sa Satošijem, što je Keriru tražio kao deo svoje istrage.

