Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD (OFAK - Office of Foreign Assets Control) u martu je izdala operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije koja ističe 17. aprila.

Zbog toga je NIS sada podneo zahtev za novu licencu za rad, piše RTS.

Američka administracija je, inače, produžila licencu za pregovore "Gasprom njeftu" i MOL-u o prodaji ruskog većinskog vlasništva u kompaniji do 22. maja.

OFAK je uveo sankcije NIS-u 9. oktobra 2025. godine upravo zbog većinskog ruskog vlasništva.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.