Radno vreme za Uskrs - evo šta radi, a šta je zatvoreno u Beogradu

Tokom uskršnjih praznika u Beogradu važiće izmenjen režim rada za tržne centre, pijace, javni prevoz i druge usluge. Donosimo pregled kako će raditi najvažnije službe i objekti.

Tržni centri

Tržni centri Ušće, Delta City, Stadion, Ada Mall i Big Fashion radiće:

Veliki petak: od 10 do 18 časova

Subota i drugi dan Uskrsa: od 10 do 22 časa

Uskrs: zatvoreni

Pojedini trgovinski i zanatski objekti mogu raditi i duže.

Pijace

Pijace JKP „Beogradske pijace“ radiće:

Petak, subota i ponedeljak: od 6 do 19 časova

Pijaca „Palilula“: od 7 do 21 čas

Na Uskrs većina pijaca neće raditi, osim pijaca Zemun, Banovo brdo, Bele vode i Dušanovac, koje će biti otvorene od 6 do 14 časova.

Pijaca „OTC Miljakovac – Beogradski buvljak“ radi u petak i subotu od 8 do 19 časova, dok na Uskrs i u ponedeljak neće raditi.

Pijaca cveća „Krnjača“ radi svakog dana osim na Uskrs.

Parking i garaže

Parkiranje u zoniranim delovima grada biće besplatno od 10. do 14. aprila.

Javne garaže i parkirališta rade neprekidno, po redovnom sistemu naplate.

Javni prevoz

Javni prevoz u Beogradu saobraća:

Veliki petak, Uskrs i ponedeljak: po nedeljnom redu vožnje

Subota: po subotnjem redu vožnje

Utorak: redovan režim

Pošte

Glavna pošta u Beogradu radiće tokom praznika od 8 do 21:30.

Pošte na graničnim prelazima rade bez promena, dok će pošta na Gradini raditi od 7 do 18:30.

Pošte u tržnim centrima u Beogradu, Pančevu i Kragujevcu radiće tokom praznika, osim na Uskrs.

Benzinske pumpe

Benzinske stanice na državnim putevima radiće 24 sata, dok će ostale u gradu raditi najmanje od 6 do 20 časova.

