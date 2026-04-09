Radno vreme za Uskrs - evo šta radi, a šta je zatvoreno u Beogradu

Tokom uskršnjih praznika u Beogradu važiće izmenjen režim rada za tržne centre, pijace, javni prevoz i druge usluge. Donosimo pregled kako će raditi najvažnije službe i objekti.
Tržni centri
Tržni centri Ušće, Delta City, Stadion, Ada Mall i Big Fashion radiće:
- Veliki petak: od 10 do 18 časova
- Subota i drugi dan Uskrsa: od 10 do 22 časa
- Uskrs: zatvoreni
Pojedini trgovinski i zanatski objekti mogu raditi i duže.
Pijace
Pijace JKP „Beogradske pijace“ radiće:
- Petak, subota i ponedeljak: od 6 do 19 časova
- Pijaca „Palilula“: od 7 do 21 čas
Na Uskrs većina pijaca neće raditi, osim pijaca Zemun, Banovo brdo, Bele vode i Dušanovac, koje će biti otvorene od 6 do 14 časova.
Pijaca „OTC Miljakovac – Beogradski buvljak“ radi u petak i subotu od 8 do 19 časova, dok na Uskrs i u ponedeljak neće raditi.
Pijaca cveća „Krnjača“ radi svakog dana osim na Uskrs.
Parking i garaže
Parkiranje u zoniranim delovima grada biće besplatno od 10. do 14. aprila.
Javne garaže i parkirališta rade neprekidno, po redovnom sistemu naplate.
Javni prevoz
Javni prevoz u Beogradu saobraća:
- Veliki petak, Uskrs i ponedeljak: po nedeljnom redu vožnje
- Subota: po subotnjem redu vožnje
- Utorak: redovan režim
- Pošte
Glavna pošta u Beogradu radiće tokom praznika od 8 do 21:30.
Pošte na graničnim prelazima rade bez promena, dok će pošta na Gradini raditi od 7 do 18:30.
Pošte u tržnim centrima u Beogradu, Pančevu i Kragujevcu radiće tokom praznika, osim na Uskrs.
Benzinske pumpe
Benzinske stanice na državnim putevima radiće 24 sata, dok će ostale u gradu raditi najmanje od 6 do 20 časova.
