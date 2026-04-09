Radno vreme za Uskrs - evo šta radi, a šta je zatvoreno u Beogradu

Tokom uskršnjih praznika u Beogradu važiće izmenjen režim rada za tržne centre, pijace, javni prevoz i druge usluge. Donosimo pregled kako će raditi najvažnije službe i objekti.

Autor:  Nina Stojanović
09.04.2026.10:42
Radno vreme za Uskrs - evo šta radi, a šta je zatvoreno u Beogradu
Foto: Shutterstock
Nemački plan za gorivo propao - umesto pojeftinjenja - usledilo poskupljenje
Foto: Alexander Fedosov/Shutterstock
 Nemački plan za gorivo propao - umesto pojeftinjenja - usledilo poskupljenje
Prethodna vest
Šta vas čeka na autoputevima - pojačane naplatne stanice za praznike
Shutterstock
 Šta vas čeka na autoputevima - pojačane naplatne stanice za praznike
Sledeća vest

Tokom uskršnjih praznika u Beogradu važiće izmenjen režim rada za tržne centre, pijace, javni prevoz i druge usluge. Donosimo pregled kako će raditi najvažnije službe i objekti.

Tržni centri

Tržni centri Ušće, Delta City, Stadion, Ada Mall i Big Fashion radiće:

  • Veliki petak: od 10 do 18 časova
  • Subota i drugi dan Uskrsa: od 10 do 22 časa
  • Uskrs: zatvoreni

Pojedini trgovinski i zanatski objekti mogu raditi i duže.

Pijace

Pijace JKP „Beogradske pijace“ radiće:

  • Petak, subota i ponedeljak: od 6 do 19 časova
  • Pijaca „Palilula“: od 7 do 21 čas

Na Uskrs većina pijaca neće raditi, osim pijaca Zemun, Banovo brdo, Bele vode i Dušanovac, koje će biti otvorene od 6 do 14 časova.

Pijaca „OTC Miljakovac – Beogradski buvljak“ radi u petak i subotu od 8 do 19 časova, dok na Uskrs i u ponedeljak neće raditi.

Pijaca cveća „Krnjača“ radi svakog dana osim na Uskrs.

Parking i garaže

Parkiranje u zoniranim delovima grada biće besplatno od 10. do 14. aprila.

Javne garaže i parkirališta rade neprekidno, po redovnom sistemu naplate.

Javni prevoz

Javni prevoz u Beogradu saobraća:

  • Veliki petak, Uskrs i ponedeljak: po nedeljnom redu vožnje
  • Subota: po subotnjem redu vožnje
  • Utorak: redovan režim
  • Pošte

Glavna pošta u Beogradu radiće tokom praznika od 8 do 21:30.

Pošte na graničnim prelazima rade bez promena, dok će pošta na Gradini raditi od 7 do 18:30.

Pošte u tržnim centrima u Beogradu, Pančevu i Kragujevcu radiće tokom praznika, osim na Uskrs.

Benzinske pumpe

Benzinske stanice na državnim putevima radiće 24 sata, dok će ostale u gradu raditi najmanje od 6 do 20 časova.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici

 
 
Stigle prve jagode - privukle pažnju izgledom i cenom  
Foto: Pixabay

Stigle prve jagode - privukle pažnju izgledom i cenom  

13:22 Potrošač
Dizel i benzin skuplji - objavljene nove cene koje važe do 17. aprila
Foto: Nikola Fific / Shutterstock.com

Dizel i benzin skuplji - objavljene nove cene koje važe do 17. aprila

13:15 Potrošač
Najveća greška prilikom renoviranja stana može vas koštati hiljade evra
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock

Najveća greška prilikom renoviranja stana može vas koštati hiljade evra

09:18 Potrošač
Polovni automobili sve skuplji
Foto: Bogdan Vacarciuc / Shutterstock.com

Polovni automobili sve skuplji

08:20 Potrošač
Mladi kupci napravili bum - brend koji pravi legendarne "leviske" zaradio milijarde
Foto:AtlasStudio / Shutterstock.com

Mladi kupci napravili bum - brend koji pravi legendarne "leviske" zaradio milijarde

18:31 Potrošač
Većina građana pravi istu grešku sa računima - evo koliko dugo treba čuvati 
Foto: Shutterstock

Većina građana pravi istu grešku sa računima - evo koliko dugo treba čuvati 

17:16 Potrošač
Poskupljuju junad, svinje i jagnjad - cene stoke naglo skočile pred Uskrs
Foto: Baloncici/Shutterstock

Poskupljuju junad, svinje i jagnjad - cene stoke naglo skočile pred Uskrs

13:36 Potrošač
Kakve su cene jaja pred Uskrs - ponuda je odlična, ima kokošijih, guščijih, pačijih...
Shutterstock/Vladimir Razgulyaev

Kakve su cene jaja pred Uskrs - ponuda je odlična, ima kokošijih, guščijih, pačijih...

12:56 Potrošač
Visok sadržaj nikla je problem - Lidl povlači proizvod sa srpskog tržišta
Foto: Shutterstock

Visok sadržaj nikla je problem - Lidl povlači proizvod sa srpskog tržišta

11:17 Potrošač
Sam je renovirao stan i uštedeo je 2.000 evra - sad mnogi kopiraju njegov sistem
Foto: Sabrewolf/Shutterstock

Sam je renovirao stan i uštedeo je 2.000 evra - sad mnogi kopiraju njegov sistem

10:27 Potrošač

Najnovije

Najčitanije

6min

Stigle prve jagode - privukle pažnju izgledom i cenom  

13min

Dizel i benzin skuplji - objavljene nove cene koje važe do 17. aprila

40min

Stiže nova državna podrška stočarstvu - više od 33 milijarde dinara za farmere

45min

Er Frans promenio raspored letenja - odložio letove za Bliski istok do 3. maja 

57min

Plate idu i više od 4.600 evra - AI poslovi u Srbiji postaju najtraženiji

23H

Poskupljuju junad, svinje i jagnjad - cene stoke naglo skočile pred Uskrs

17H

Plata preko 6.500 evra i veliki nedostatak radne snage - Švajcarska traži 20.000 radnika 

18H

Mladi kupci napravili bum - brend koji pravi legendarne "leviske" zaradio milijarde

23H

Vlasnici ljubimaca više neće morati da izdvajaju 12.000 dinara - od aprila se ukida test ali dokumentacija ostaje ista

1D

Truljenje mozga - kako najgluplji trend na internetu donosi milione kreatorima

Vidi sve

