Prema novim pravilima, na svaku kategoriju robe u pošiljci naplaćivaće se paušalna carina od tri evra.

Kako će to izgledati u praksi?

"Carina od tri evra obračunava se za svaku pojedinačnu stavku navedenu u carinskoj deklaraciji, a ne za paket", navodi carinska uprava.

To u praksi znači da će iznos zavisiti od toga kako je roba navedena u carinskoj deklaraciji.

Ako u pošiljci imate više istih proizvoda, to može biti jedna stavka. Ako imate nekoliko različitih proizvoda, može biti više stavki.

Na primer, ako naručite pet istih majica, to može biti jedna stavka i carina bi u tom slučaju bila tri ​​evra. Ako u istoj pošiljci imate majicu, torbu i cipele, to mogu biti tri različita artikla i carina bi iznosila devet evra.

Porudžbine pre 1. jula

Ako ste naručili od Temu-a pre 1. jula, a paket van EU stigne i carina ga obradi nakon tog datuma, biće vam naplaćena nova carina. Nije dovoljno da je porudžbina napravljena pre 1. jula.

Ako paket stigne pre tog datuma i carina ga obradi po starim pravilima, nova fiksna carina se neće primenjivati.

Ako roba dolazi iz skladišta EU, onda se ne radi o uvozu iz treće zemlje i ova carina ne bi trebalo da se naplaćuje. Stoga, pre naručivanja, vredi proveriti odakle se roba šalje, šta piše na blagajni i da li su porezi i troškovi uvoza već uključeni.

Kod jeftinih porudžbina, novi trošak može biti posebno primetan, posebno ako u korpi ima više različitih proizvoda, a od jeseni bi se mogla dodati i naknada za rukovanje.

Šta je sa PDV-om?

PDV se ne ukida i ne menja se na isti način. Uprava carina navodi da "sve komercijalne pošiljke, bez obzira na njihovu vrednost, podležu obaveznom PDV-u".

Ovo pravilo se primenjuje od 1. jula 2021. godine, a uvođenje nove fiksne carine ne menja način naplate PDV-a. Ako prodavac koristi IOSS sistem, PDV se već obračunava u trenutku kupovine onlajn i nema ponovne naplate PDV-a pri uvozu.

Ako prodavac ne koristi IOSS, PDV se obračunava u carinskoj deklaraciji, a kupac ga plaća dostavljaču, odnosno poštanskom ili kurirskom operateru, prilikom isporuke.

Naknada za rukovanje

Ovo je takođe važno: nova fiksna carina se obračunava bez obzira na to kako se obračunava PDV. Uprava carina navodi da se naplata fiksne carine vrši "na osnovu carinske deklaracije za uvoz (tj. broja artikala u njoj) pri puštanju u slobodan promet i bez obzira na to kako se obračunava PDV".

"U ovom postupku primenjuje se samo opšta stopa PDV-a od 25 odsto (snižene stope se ne primenjuju)", dodaje se.

Uprava carina takođe navodi da će najkasnije do 1. novembra 2026. godine biti uvedena taksa za rukovanje, takođe za svaku stavku deklaracije.

Trenutno nije doneta odluka o visini ove takse. To znači da bi, pored fiksne carine i PDV-a, kasnije mogao da se pojavi još jedan dodatni trošak.

Međutim, još uvek nije poznato koliko će ova taksa iznositi. Nagli porast uvoza Evropski potrošački centar u Nemačkoj upozorio je da bi nove takse mogle značajno povećati cenu veoma jeftinih proizvoda, a stručnjaci kažu da su cene na nekim onlajn tržištima već porasle.

Mera je uvedena nakon naglog povećanja uvoza artikala male vrednosti u EU. Prema podacima Evropske komisije, prošle godine u EU je ušlo 5,9 milijardi artikala vrednih manje od 150 evra koji nisu bili podložni carinama, što odgovara proseku od 16 miliona artikala dnevno, piše Indeks.hr

Više od 90 odsto ovih artikala došlo je iz Kine, rekao je visoki zvaničnik EU. Fiksna carina će ostati na snazi do 1. jula 2028. godine kao privremena mera dok EU razvija novu digitalnu carinsku platformu. Kada sistem bude operativan, primenjivaće se redovne carine, u zavisnosti od vrednosti, porekla i tarifne klasifikacije robe.

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