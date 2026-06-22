Evropska unija odlučila je da od 1. jula 2026. godine ukine dosadašnje oslobađanje od carine za pošiljke vrednosti do 150 evra i uvede novu dažbinu od tri evra.

Iako se nova pravila formalno odnose na robu koja ulazi na tržište Evropske unije, stručnjaci upozoravaju da bi posledice indirektno mogli da osete i kupci u Srbiji.

Tri evra za svaku kategoriju proizvoda

Prema novim pravilima, carinska dažbina od tri evra naplaćivaće se za svaku različitu kategoriju proizvoda u pošiljci.

To znači da će kupci koji naruče više proizvoda iste vrste, poput nekoliko majica, platiti jednu dažbinu od tri evra. Međutim, ukoliko paket sadrži odeću, nakit i dodatke za mobilni telefon, svaka kategorija biće posebno obračunata.

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Pored toga, razmatra se i dodatna naknada za obradu pošiljki od oko dva evra po paketu.

Hoće li se promene odraziti i na Srbiju?

Nova pravila ne menjaju domaće carinske propise, ali bi povećani logistički troškovi mogli da utiču na cene dostave i rokove isporuke paketa koji do Srbije stižu preko distributivnih centara u Evropskoj uniji.

Iz Pošte Srbije ranije su upozorili da bi odluka mogla negativno da utiče na obim komercijalnih pošiljaka, posebno kada je reč o robi manje vrednosti.

Zašto EU uvodi nove dažbine?

Tokom 2024. godine na tržište Evropske unije stiglo je čak 4,6 milijardi malih paketa, odnosno oko 12 miliona pošiljki dnevno, pri čemu više od 90 odsto dolazi iz Kine.

Evropske institucije navode da je cilj novih mera zaštita domaćih trgovaca i pojačana kontrola proizvoda koji se prodaju putem internet platformi.

Lakše otkazivanje internet kupovine

Pored novih carinskih pravila, uvode se i dodatne mere zaštite potrošača. Internet prodavnice moraće da omoguće posebno „dugme za raskid ugovora“, koje će kupcima omogućiti da jednostavno i brzo otkažu porudžbinu.

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