Prema podacima evropske statističke službe, na kraju prošle godine u državama članicama bilo je oko 132 miliona svinja, što je za 0,5 odsto manje nego godinu ranije.

Broj goveda smanjen je za 2,8 odsto, na oko 72 miliona grla, dok je broj ovaca opao za 1,7 odsto na približno 57 miliona.

Istovremeno, broj koza smanjen je za 1,6 odsto i iznosio je oko 10 miliona grla. Španija je zadržala vodeću poziciju po broju svinja i ovaca u Evropskoj uniji, dok Francuska raspolaže najvećim stadom goveda među državama članicama.

Značajan udeo u ukupnoj proizvodnji imaju i Nemačka, Danska, Holandija i Francuska kada je reč o uzgoju svinja.

Evrostat navodi da se višegodišnji trend smanjenja stočnog fonda nastavlja pod uticajem viših troškova proizvodnje, promena na tržištu hrane, prilagođavanja zajedničkoj poljoprivrednoj politici i sve strožih ekoloških zahteva kojima su izloženi evropski proizvođači, piše Tanjug.

Podaci potvrđuju da se evropsko stočarstvo i dalje suočava sa izazovima povezanim sa profitabilnošću proizvodnje, klimatskim ciljevima i promenama u strukturi poljoprivrednog sektora, što se odražava na postepeno smanjenje broja životinja u gotovo svim kategorijama.

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