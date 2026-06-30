Prema zvaničnim podacima, plate u Nemačkoj su u poslednje tri godine zabeležile kumulativni rast od svega 5,1 odsto, dok su cene iznajmljivanja nekretnina u pojedinim metropolama skočile i do 20 odsto, prenosi Bild.

Hamburg beleži najveći rast cena iznajmljivanja, koje su od 2023. godine porasle za 20,2 odsto. Visoke stope rasta zabeležene su i u Drezdenu (18 odsto) i Frankfurtu na Majni (17,7 odsto).

Analitičari upozoravaju da je trend rasta cena stigao i na sekundarna tržišta, odnosno u gradove koji su važili za pristupačnije, poput Duizburga (16 odsto) i Esena (15,4 odsto).

Minhen se i dalje vodi kao najskuplje tržište u zemlji, gde prosečna oglašena neto kirija (bez režija) iznosi rekordna 21,44 evra po kvadratnom metru, što znači da zakup prosečnog stana od 75 kvadratnih metara na mesečnom nivou danas košta oko 218 evra više nego pre tri godine.

Građani Nemačke pod sve većim pritiskom

Značajna povećanja u fiksnoj mesečnoj ceni zakupa beleže i Frankfurt (190 evra) i Hamburg (175 evra).

Stambena kriza u Berlinu je takođe alarmantna i postala je politička tema uoči izbora za Predstavnički dom koji se održavaju za tri meseca.

Iako su cene zakupa u prestonici rasle sporije u odnosu na druge metropole (11,9 odsto), prosečna cena kvadrata je dostigla 14,39 evra.

Budući da su prosečne zarade u Berlinu ispod saveznog proseka, stručnjaci upozoravaju da ovaj skok cena direktno ugrožava egzistencijalni minimum većine domaćinstava.

Kao ključni uzrok hroničnog poskupljenja navodi se oštar deficit stambenog prostora i kolaps u sektoru novogradnje.

Zbog visokih troškova građevinskog materijala, rasta kamatnih stopa i dugotrajnih administrativnih procedura, u Nemačkoj je tokom 2025. godine završeno svega 206.600 stanova.

To predstavlja pad od 18 odsto u odnosu na prethodnu godinu i pad na istorijski minimum, čime je Nemačka ostala daleko od zvanično proklamovanog cilja savezne vlade koji predviđa izgradnju 400.000 novih stambenih jedinica godišnje.

"Hladna kirija" (Kaltmiete) predstavlja samo cenu prostora, dok je "topla kirija" (Warmmiete) konačan mesečni račun sa uračunatim grejanjem i komunalijama.

Budući da, prema podacima Saveznog zavoda za statistiku, prosečna neto plata u Nemačkoj iznosi između 2.600 i 2.800 evra mesečno, troškovi stanovanja u metropolama odnose više od polovine prosečnih primanja.

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