Srbi koji su ove godine već boravili u Grčkoj otkrili su cene girosa za ovu sezonu i na drugim grčkim letovalištima:



Nikiti (Sitonija)



Giros pita: 5.30 evra



Giros porcija: 12.00 evra



Sendvič: od 4.00 evra



Hanioti



Giros pita (mali): 5.00 evra



Giros porcija (veća): 10.00 evra



Atina



Giros pita: od 3.60 evra



Giros porcija: od 9.00 evra



Neos Marmaras



Giros pita: 5.00 evra



Toroni



Giros pita: 5.00 evra



Krit



Giros pita: 5.00 evra



Polihrono



Giros pita: 4.50 evra



Asprovalta



Giros pita: 4.00 evra



Paralija



Giros pita: 4.00 evra



Flogita



Giros porcija: 9.00 evra



Lutraki



Giros pita: 3.80 evra



Stavros



Giros pita: 3.50 evra



Edipsos



Giros pita: 3.50 evra



Jerisos



Giros pita: 3.00 evra



Volos



Giros pita: 2.90 evra





Tokom 2025. godine, cene girosa u Grčkoj su varirale u zavisnosti od letovališta (severna Grčka je tradicionalno bila povoljnija u odnosu na ostrva), ali su se u proseku kretale u sledećim okvirima:



Giros pita (sendvič): Od 3 do 4,50 evra (na ekskluzivnijim destinacijama ili plažama cena je dostizala i do 6 evra), piše Mondo.



Giros porcija (na tanjiru): Od 7 do 10 evra (u zavisnosti od restorana i veličine porcije, ponegde i do 12 evra).

Cene hrane i pića u Grčkoj

Kada je reč o cenama u samoj Grčkoj, drastična poskupljenja ove sezone ipak su izostala. Kako objašnjava Aleksandar Seničić, cene hrane, pića i osnovnih namirnica uglavnom su na nivou prošlog leta, uz tek manja odstupanja kod pojedinih proizvoda.



Slična situacija je i na plažama severne Grčke, gde se u većini slučajeva ležaljke i dalje dobijaju uz jedno ili dva pića, bez dodatnog plaćanja.



Sa druge strane, aranžmani su nešto skuplji nego prošle godine, što je, kako navodi, posledica inflacije, viših cena goriva i većih troškova prevoza i smeštaja. Ipak, rast cena nije drastičan, pa Grčka i dalje ostaje među najtraženijim destinacijama za građane Srbije.



