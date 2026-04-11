Prema dokumentu, sporazum bi mogao da uvede podsticaje poput minimalnih cena koji bi davali prednost dobavljačima van Kine, kao i saradnju u oblasti standarda, investicija i zajedničkih projekata.

Predviđena je i koordinacija u slučaju poremećaja u snabdevanju iz zemalja poput Kine, prenosi Tanjug.

EU i SAD nastoje da u inicijativu uključe i druge partnerske države kako bi izgradile nove lance snabdevanja za kritične minerale, koji su ključni za moderne tehnologije, uključujući sisteme za navođenje raketa, borbene avione i električna vozila.

Napori su usledili nakon što je Kina prošle godine uvela opsežne kontrole izvoza retkih zemnih elemenata kao odgovor na američke carine, što je poremetilo globalne lance snabdevanja i izazvalo probleme za evropske kompanije.

Plan, koji je još u fazi razmatranja među državama članicama EU, mogao bi da obuhvati čitav lanac vrednosti - od istraživanja i eksploatacije do prerade, reciklaže i oporavka minerala, kao i zajedničke javne nabavke i saradnju u vezi sa izvoznim ograničenjima i skladištenjem.

