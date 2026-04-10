Rim ozbiljno razmatra uvođenje belog svetla - inovacije koja bi mogla potpuno da promeni saobraćaj i način na koji vozimo.Italijanska prestonica razmatra uvođenje četvrte boje na semaforima - bele.

Ovo je deo šire strategije razvoja takozvanih pametnih puteva i prilagođavanja saobraćajne infrastrukture budućnosti.

Za razliku od klasičnih semafora sa tri boje - crvenom, žutom i zelenom - belo svetlo bi imalo potpuno novu funkciju.

Belo svetlo ne označava ni "stop" ni "kreni". Ono signalizira da je saobraćaj na raskrsnici pod kontrolom sistema autonomnih i povezanih vozila.

U praksi to znači: vozila međusobno komuniciraju sistem optimizuje prolaz kroz raskrsnicu vozači treba da prate vozilo ispred sebe.

Kada se uključi belo svetlo, saobraćaj više ne zavisi samo od semafora, već od digitalne mreže koja bi u budućnosti trebalo da poveže vozila i infrastrukturu, objašnjavaju stručnjaci.

Glavni cilj ove inovacije je smanjenje saobraćajnih gužvi i efikasnije upravljanje saobraćajem.

Sistem koristi tehnologiju komunikacije između vozila i infrastrukture kako bi automatski koordinirao brzinu, kočenje i prolazak kroz raskrsnice.

Rezultat bi trebalo da budu kraća čekanja na semaforima, manje kašnjenja i generalno bezbedniji saobraćaj, piše tportal.

Projekat u Rimu je trenutno u fazi istraživanja i testiranja, ali je plan da se uvede u realne uslove kao deo razvoja pametnih saobraćajnih sistema.

Ova tehnologija ne bi zamenila postojeće semafore, već bi ih nadogradila i omogućila prelazak na budućnost autonomne vožnje.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.