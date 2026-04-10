Snažan rast cena pokreću geopolitičke tenzije i ograničenja izvoza iz Kina, dok u Evropska unija ovaj metal ima status kritične i strateške sirovine.

Cena skočila 50 odsto, ali rast traje mnogo duže

Krajem marta cena amonijum paravolframata, ključnog međuproizvoda u proizvodnji volframa, dostigla je rekordnih 3.150 dolara po metričkoj tonskoj jedinici na tržištu u Roterdam, piše Blic Biznis.

To predstavlja rast od oko 50 odsto od početka sukoba povezanih sa Iranom, što je uporedivo sa kretanjem cena nafte u istom periodu.

Ipak, ovaj rast nije iznenadan.

Od kraja decembra cena se više nego utrostručila, dok je u odnosu na sredinu 2025. godine porasla više od sedam puta.

Rat i vojna industrija guraju tražnju

Volfram je izuzetno tvrd metal sa najvišom tačkom topljenja među metalima, zbog čega ima ključnu primenu u vojnoj industriji.

Koristi se u probojnim projektilima i komponentama naoružanja, a za razliku od civilne upotrebe, u vojnim aplikacijama ne može se reciklirati — što dodatno povećava potražnju.

Osim toga, široko se koristi i u industriji: od proizvodnje alata i mašina do naprednih tehnologija.

Kina kontroliše gotovo celo tržište

Na strani ponude dominira Kina, koja drži gotovo 80 odsto svetske proizvodnje.

Prema podacima američkih institucija, ta zemlja je prošle godine proizvela oko 67.000 tona, odnosno oko 79 odsto ukupne globalne proizvodnje.

Situaciju dodatno komplikuje odluka Pekinga da početkom 2025. uvede nova ograničenja izvoza.

Zbog toga je izvoz smanjen za oko 40 odsto, uz obavezu posebnih državnih odobrenja.

Industrija i odbrana pod pritiskom

Smanjena ponuda dolazi u trenutku rasta tražnje, što stvara ozbiljan pritisak na industriju.

Volfram je nezamenjiv u proizvodnji tvrdih metalnih komponenti poput svrdla, glodala i reznih alata, što ga čini ključnim za mašinsku i metaloprerađivačku industriju.

U Evropi se posebno koristi u sektorima koji čine osnovu industrijske proizvodnje — uključujući automobilsku industriju, vazduhoplovstvo, svemirsku industriju i odbranu.

Od zaboravljenog metala do strateškog resursa

Zbog svega navedenog, volfram se iz relativno specijalizovane sirovine pretvorio u strateški resurs od globalnog značaja.

Aktuelni poremećaji dodatno su pokazali koliko su evropske ekonomije zavisne od uvoza ključnih sirovina, što bi u narednom periodu moglo da utiče i na industrijsku politiku i lance snabdevanja.

