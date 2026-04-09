U pečenjarama su zadovoljni interesovanjem, a tvrde da se cene ne razlikuju drastično u odnosu na prethodnu godinu.



Za pečenicu za prazničnim stolom, koja kao deo naše tradicije mora da se nađe, ali je činjenica da postaje sve veći luksuz. Tako većina građana ne može da prišuti nekoliko kilograma ili celo prase ili jagnje kao nekada.



- Kupujemo pečenje tek da bismo zadovoljili dušu, retko kada više od kilograma - kaže nam Beograđanka Snežana Č. - Nije to više pristupačno kao nekada, ali makar za praznik treba da ga ima na stolu.



Cena "žive vage" prasadi je skočila u odnosu na lane, ali cene prasećeg pečenja u pečenjarama i svinjskog mesa u trgovinama u Srbiji nisu umnogome pratile taj rast. Jagnjetina je, s druge strane, nešto jeftinija. Za praseće pečenje u Beogradu treba izdvojiti do 2.700 dinara, a za jagnjeće do 3.800 dinara za kilogram.



U Loznici i okolini, cene pečenja su kao i pred prošli Vaskrs, i kreću se od 1.800 do 2.200 dinara za prasetinu, i od 2.500 do 3.000 dinara za jagnjetinu. Kako kažu trgovci, samo oni boljeg materijalnog stanja uzimaju celo pečeno jagnje ili prase.



U jednoj od većih pečenjara na području Novog Sada, cena prasećeg pečenja je 1.800 dinara za kilogram, a jagnjeće se prodaje za 3.000, što je za oko 300 dinara skuplje nego početkom januara. Cena za kilogram prasetine u Zrenjaninu je 2.500 dinara, jagnjetine 3.000 dinara, uslužno pečenje naplaćuje se 150 dinara po kilogramu pečenice, dok se cena sečenja dodatno naplaćuje hiljadu dinara po pečenici.



- Mi smo još pre dvadesetak dana zatvorili rezervacije, ali interesovanje je i dalje veliko, pa nastojimo da ubacimo još neki vanredni termin - poručuju iz jedne zrenjaninske pečenjare, uz napomenu da su i prasići i jagnjići sa banatskih pašnjaka.



Vlasnik najpoznatije pečenjare u Kikindi Željko Rašević kaže da ovih dana ima više porudžbina nego pred Novu godinu i Božić.



- I u decembru, a posebno u januaru, imali smo mnogo posla, ali Uskrs je sve nadmašio. Cena prasećeg je 2.300 dinara, a bajadere 3.000 dinara. Kilogram pečene jagnjetine je 2.900 dinara - kaže Rašević.



U odnosu na prošlu godinu, pečena prasetina u Rumi je poskupela za 200 dinara, jer su, kako kaže Igor Šakotić iz Vognja, i živi prasići poskupeli pa se kreću od 500 do 550 dinara. Meso nabavlja od dobavljača iz Bačke.



Praseće pečenje u jednoj popularnoj paraćinskoj pečenjari u centru grada prodaje se po 1.850 dinara za kilogram, dok je cena jagnjetine 2.600. Porudžbine za Vaskrs unapred se upisuju, a pečenica se tu može kupiti u jednom komadu ili sečena, po istoj ceni. Maksimalna cena prasetine na drugim mestima je 2.000 dinara, dok jagnjetina dostiže 3.000. Nešto skuplje je u Jagodini nego u Paraćinu i Ćupriji.



Ovih dana u Požarevcu cena prasećeg pečenja kreće se od 2.300 do 2.800, a jagnjećeg od 3.200 do 3.500 dinara. Oni Požarevljani koji žele već isečeno pečenje, spremno za posluženje, platiće 3.000 za praseće i 4.000 za jagnjeće. Prasad i jagnjad trgovci nabavljaju ne samo iz Braničevskog okruga, već i iz susednih, kako bi podmirili sve narudžbine.



Kilogram prasećeg pečenja u kraljevačkim pečenjarama košta do 2.400 dinara, dok za kilogram jagnjetine u proseku treba izdvojiti oko 3.000 dinara. Potražnja je uobičajena pred praznik, mada se mnogi žitelji grada na Ibru vajkaju da će ove godine na prazničnoj trepezi imati kombinaciju - par kilograma pečene prasetine ili jagnjetine i roštilj.



- Tako je jeftinije, jer se za kilogram jagnjetine može kupiti gotovo dva kilograma kvalitetnog mešanog mesa sa roštilja - iskren je jedan Kraljevčanin, pišu Novosti.



Ako za prazničnu trpezu potrošači radije odaberu sami da spreme meso, cene određenih vrsta se razlikuju od jednog do drugog trgovinskog lanca, a najveći broj artikala je već na akcijskoj prodaji. Tako kilogram svinjetine u velikim marketima koji posluju na teritoriji cele zemlje košta od 600 do 800 dinara. Juneća plećka bez kostiju prodaje se po ceni između 1.500 i 1.600 dinara kilogram. Cena kilograma jagnjetine u velikim marketima je 1.200 dinara, što je za 200 dinara niža cena nego uoči prošlogodišnjeg Uskrsa.



U trgovinama, inače, ne očekuju poskupljenje ovih namirnica s obzirom na to da na tržištu ima dovoljne ponude mesa.



