Zamenik portparola vlade Sebastijan Hile izjavio je da, iako je primirje dobra vest, treba biti realan u očekivanjima, prenosi Viršaftsvohe, prenosi Tanjug.
"Još uvek smo daleko od sporazuma, a značajni zastoji su uvek mogući", poručio je on.
Kako je naveo, ponovno otvaranje Ormuskog moreuza će potrajati i neće dovesti do trenutnog povratka na status kvo pre 28. februara, kada su počeli napadi Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran.
Prema proceni vlade u Berlinu, kada brodovi ponovo prođu kroz Ormuz, potrebno je još tri do šest nedelja da roba stigne do Evrope i da se dodatne količine fizički pojave na tržištu.
Hile je zaključio da zbog toga ne treba očekivati značajan pad cena goriva u Nemačkoj u kratkom roku.
Primirje ne pomaže - cene goriva u Nemačkoj i dalje pod pritiskom
Vlada Nemačke saopštila je danas da cene goriva u zemlji neće brzo pasti uprkos dvonedeljnom primirju Sjedinjenih Američkih Država i Irana koji podrazumeva ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.
