Zamenik portparola vlade Sebastijan Hile izjavio je da, iako je primirje dobra vest, treba biti realan u očekivanjima, prenosi Viršaftsvohe, prenosi Tanjug.

"Još uvek smo daleko od sporazuma, a značajni zastoji su uvek mogući", poručio je on.

Kako je naveo, ponovno otvaranje Ormuskog moreuza će potrajati i neće dovesti do trenutnog povratka na status kvo pre 28. februara, kada su počeli napadi Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran.

Prema proceni vlade u Berlinu, kada brodovi ponovo prođu kroz Ormuz, potrebno je još tri do šest nedelja da roba stigne do Evrope i da se dodatne količine fizički pojave na tržištu.

Hile je zaključio da zbog toga ne treba očekivati značajan pad cena goriva u Nemačkoj u kratkom roku.

