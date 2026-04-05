Vučić gradilište obilazi autobusom zajedno sa prvim potpredsednikom Vlade Srbije i ministrom finansija Sinišom Malim, gradskim menadžerom Miroslavom Čučkovićm i glavnim arhitektom nacionalnog pavoiljona Dušanom Jovovićem kao i sa predstavnicima medija.

"Gradimo hotel koji će imati 400 soba, a gradimo i zgrade sa 1.500 stanova koje će biti gotove na leto. Već 223 stana rezervisano je za leto, to je domaći investitor. Takođe, hotel će biti odmah pored Ekspa, to je na primer bio problem na Ekspu u Dubaiju, to im je bila velika mana i problem jer nisu imali kako ljudi da doću do izložbe", rekao je Mali.

Kako je najavio Mali, posle Ekspa gradiće se vrtić i škola, a onda će se nastaviti gradnja ka Novom Beogradu.

Vučić i Mali su potvrdili da na gradilištu radi više od 4.000 radnika.

"Očekuju nas brojni projekti, sve ćemo uspeti zajedno da radimo i gradimo. Uskoro kreću radovi, za dva do tri meseca, na Vožd Karađorđu, ubrzano radimo na brzoj saobraćajnici Beograd - Zrenjanin i "Smajliju", velika stvar za srednji Banat, menjamo lice Srbije", rekao je Vučić.

"Postajemo sve bogatija zemlja, ali nedovoljno sposobna da sami izvršimo radove. Prema podacima, oko 60 do 70 odsto stranih radnika radi na gradilištu zato što nemamo dovoljno naših radnika", dodao je predsednik.

Kako je naveo, domaći radnici su vredni i sposobnosti ali ih nemamo dovoljno.

"Postali smo kao Zapad, kao Belgija i Holandija, dođu stranci koji rade teške i zahtevne poslove jer mi nemamo dovoljno radnika. Sve nam nedostaje, bravara, zavarivača, tesara i svega drugog. Loše smo se ponašali u obrazovanju mnogo godina, a poslednjih godina smo se bavili pametovanjem i politikom, umesto učenjem i dualnim obrazovanjem", rekao je Vučić.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027, čija je tema "Igra(j) za čovečanstvo - sport i muzika za sve", biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine u Beogradu. Prema rečima generalnog direktora preduzeća "EXPO 2027 Beograd" Danila Jerinića do marta ove godine učešće na manifestaciji potvrdilo je 138 zemalja.

Radovi na kompleksu EXPO 2027 zvanično su počeli 5. avgusta 2023. godine, a završetak se očekuje, kako kaže Jerinić na jesen 2026. godine.

Na gradilištu je svakog dana angažovano oko 4.000 radnika, koji rade na sajamskim halama, izgradnji stanova i kompletnoj infrastrukturi za jedan od najvećih događaja koji će biti organizovan u svetu 2027. godine.

