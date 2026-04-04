"Uskrs je veoma posebno vreme za veru i porodicu. Podstičemo ljude da se drže svojih planova, posete porodicu i naprave pauzu, ali nemojte uzimati više goriva nego što vam je potrebno", izjavio je ministar energetike Kris Bouen.

Australija, koja uvozi oko 90 odsto svog goriva, suočila se sa lokalizovanim nestašicama zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku, koji u subotu ulazi u šestu nedelju, prenosi B92.

Neki su zbog toga otkazali svoje planove za putovanje tokom produženog vikenda.

Zalihe goriva: 39 dana benzina, 29 dana dizela

Zemlja ima zalihe benzina za 39 dana, dizela za 29, a kerozina za 30 dana, rekao je Bouen.

"Ukupan broj pumpi bez dizela u Australiji, gde je pritisak najveći, iznosi 312 od oko 8000 stanica", naveo je Bouen, dodajući da se većina pogođenih pumpi nalazi u ruralnim područjima, jer dopuna zaliha tamo traje duže.

Premijer Entoni Albaneze u retkom obraćanju naciji ove nedelje upozorio je da će se ekonomske posledice rata na Bliskom istoku osećati mesecima, te je pozvao građane da koriste javni prevoz.

