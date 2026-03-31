Mnoge opštine i sela širom Italije nude kuće za samo 1 evro, kako bi oživele napuštena mesta. Međutim, region Trentino na severu zemlje otišao je korak dalje i ponudio znatno izdašniji program.



Od 2026. godine, Trentino nudi do 100.000 evra svima koji su spremni da se presele i obnove napuštenu kuću. U programu je trenutno 33 mesta, a regionalne vlasti obezbedile su ukupno 10 miliona evra za naredne dve godine. Cilj ove inicijative je da se ožive ruralna područja, poveća broj stanovnika i ojača lokalna zajednica.



Program nije ograničen samo na italijanske državljane – mogu se prijaviti i stranci, ali uz određene uslove:

potrebno je da imaju pravo da legalno kupe nekretninu u Italiji državljani van EU moraju imati odgovarajuću vizu ili boravišnu dozvolu





Prijave se podnose u tačno određenim rokovima:





od 19. maja do 30. juna od 8. septembra do 23. oktobra



Dodeljeni iznos nije namenjen za lagodan život, već isključivo za kupovinu i obnovu kuće: do 20.000 evra može se iskoristiti za kupovinu nekretnine do 80.000 evra namenjeno je renoviranju





u kući morate živeti najmanje 10 godina ili je iznajmljivati po pristupačnoj ceni u suprotnom, dužni ste da vratite dobijeni novac



Dodatno, ukupna vrednost renoviranja ne sme preći 200.000 evra, što znači da iz sopstvenog džepa možete dodati najviše 120.000 evra.



Takođe, u programu ne mogu učestvovati osobe mlađe od 45 godina koje već žive u toj regiji, piše Dnevno.



Ovaj potez Trentina pokazuje kako Italija pokušava da spoji očuvanje kulturne baštine, oživljavanje sela i rešavanje demografskih problema.



Za mnoge, ovo je prilika da započnu novi život u jednom od najlepših delova Evrope – okruženom planinama, vinogradima i prirodom – uz ozbiljnu finansijsku podršku države.



