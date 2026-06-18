Koliko košta kumstvo na srpskoj svadbi - cifra je ogromna

Ipak, uz ovu važnu ulogu često dolaze i značajni troškovi, zbog kojih se mnogi zapitaju koliko zapravo košta kumstvo.

Iako se često kaže da se "kumstvo ne odbija", mnogi tek nakon prihvatanja ove odgovornosti shvate koliko novca će izdvojiti za običaje, poklone i pripreme koje prate venčanje, piše Lepa i srećna.

Burme - tradicionalna obaveza kuma

U mnogim delovima Srbije i dalje je prisutan običaj da kum kupuje burme za mladence. Cena zavisi od težine zlata, dizajna i zlatare, ali se prosečna cena para burmi danas kreće između 300 i 800 evra.

Naravno, postoje i znatno skuplji modeli, pa ovaj trošak može biti i veći. Ipak, sve više mladih parova danas samostalno kupuje burme, zbog čega je važno unapred razgovarati o očekivanjima i obavezama.

Koliko novca kum daje mladencima?

Najveći pojedinačni izdatak za većinu kumova jeste novčani poklon koji se ostavlja u koverti.

Iznos zavisi od bliskosti sa mladencima, finansijskih mogućnosti i lokalnih običaja. Dok neki kumovi poklanjaju između 300 i 500 evra, nije neuobičajeno da se u koverti nađe i 1.000 evra ili više, posebno kada je reč o najbližim prijateljima ili članovima porodice.

Ipak, većina smatra da visina poklona ne bi trebalo da bude stvar pritiska, već lične mogućnosti i želje.

Garderoba i sređivanje dodatno povećavaju troškove

Kum ili kuma na svadbi imaju istaknuto mesto, pa se od njih očekuje i reprezentativan izgled.

Za muškarce to najčešće podrazumeva kupovinu novog odela, košulje, cipela i dodataka, što može koštati od 100 do nekoliko stotina evra.

Kume često izdvajaju još više novca kada se uračunaju haljina, obuća, šminka, frizura i drugi detalji potrebni za svečanu priliku.

Dodatni običaji koji prazne novčanik

Pored osnovnih troškova, u pojedinim krajevima Srbije postoje i dodatni svadbeni običaji koji mogu povećati ukupan račun.

Neki kumovi kupuju simbolične poklone za mladu ili njene roditelje, učestvuju u organizaciji devojačke ili momačke večeri, pomažu oko dekoracije ili snose deo troškova priprema.

Posebno su zanimljivi običaji tokom svadbenog veselja. U nekim krajevima često se može čuti uzvik:

"Kume, izgore ti kesa!"

Ova šaljiva dosetka obično prati trenutke kada kum čašćava muziku, učestvuje u otkupu mlade ili daje novac tokom različitih svadbenih običaja. Iako deluje bezazleno, upravo takvi trenuci često donose neplanirane troškove.

Koliko na kraju košta kumstvo?

Kada se saberu burme, novac za mladence, garderoba i dodatni običaji, kumstvo na jednoj svadbi može koštati od 700 do čak 2.000 evra, a u pojedinim slučajevima i više.

Ipak, većina ljudi smatra da se vrednost kumstva ne meri novcem. Mladenci ne biraju kuma zbog finansijske pomoći, već zbog poverenja, prijateljstva i bliskosti. Zbog toga se danas sve češće pojedini troškovi dele ili se od kuma uopšte ne očekuje da finansira tradicionalne stavke koje su nekada bile njegova obaveza.

Uprkos svim izdacima, mnogi će reći da je privilegija stajati uz mladence na jednom od najvažnijih dana u njihovom životu nešto što nema cenu.

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