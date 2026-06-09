"Ponosan sam na činjenicu da je ovde jedna izuzetno respektabilna delegacija Angole, a sa naše strane, ovde su predstavnici svih značajnih državnih organa, agencija, institucija, ali i privatnih kompanija od kojih su neke već investirale u Angolu, a nekima je ova zemlja itekako interesantna za ulaganje", objavio je predsednik Srbije na Instagram profilu buducnostsrbijeav.

Vučić je istakao da je Angola jedna od najznačajnijih privreda podsaharske Afrike, koja ima više od 35 miliona stanovnika.

"Do sada nismo uspeli da naši spoljnotrgovinski i ekonomski odnosi prate naše političke odnose, ali verujem da mnogo toga možemo da uradimo u narednom periodu. Jedna od ključnih oblasti jeste poljoprivreda, gde mi raspolažemo širokim spektrom proizvoda, opreme i rešenja, što je važno za unapređenje proizvodnje. Verujem da znanjem, iskustvom i primenom najsavremenijih mera možemo da pomognemo angolskim proizvođačima da unaprede proizvodne prakse. Imamo i značajan prostor za uvoz proizvoda iz Angole, a sektori u kojima možemo da sarađujemo su i digitalizacija, IT sektor i veštačka inteligencija, u čemu Srbija ima velike kapacitete, kao i turizam, zdravstvo, farmacija, te mašinska i vojna industrija", naveo je Vučić.

Predsednik Srbije je ukazao i na širok dijapazon moguće saradnje, a kako navodi, krenućemo i u bolje transportno povezivanje sa Afrikom.

"Angola će, kao višedecenijski iskreni prijatelj Srbije i zemlja sa izuzetnim geografskim pozicioniranjem, biti jedna od prvih sa kojom ćemo uspostaviti nove avio linije, što će doprineti boljem povezivanju privrednika i naših ljudi", rekao je Vučić.

Pozvao je sve privrednike iz Angole da dođu u Srbiju, ističući da saradnja može da bude od izuzetnog značaja za obe strane.

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