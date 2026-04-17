Prema najnovijim podacima, maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina ostaju nepromenjene u odnosu na prethodnu nedelju.

Koliko košta gorivo

Cena evrodizela iznosi 217 dinara po litru, dok je cena benzina 191 dinar.

To znači da vozači ni ove nedelje neće osetiti promene na pumpama.

Kada se objavljuju nove cene

Nove cene goriva u Srbiji objavljuju se svakog petka do 15 časova i važe narednih sedam dana.

Ove cene biće na snazi do sledećeg petka, 24. aprila, kada se očekuje novo usklađivanje.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

