"Trebalo bi danas da cena (dizela) bude preko 275 dinara. Predlog udruženja je da cena goriva ide +7 dizel gore, benzin +4. Mi smo rekli da je to nemoguće pa će sve poskupeti samo za dinar - i benzin i dizel", rekao je Vučić.

Dakle, od danas će i benzin i dizel biti skuplji za dinar. Podsetimo, prethodne nedelje evrodizel u Srbiji je koštao 213 dinara za litar, a cena benzina je bila 188 dinara po litru. Što znači da je danas cena dizela 214, a benzina 189 dinara po litru.

"Za desetak dana ćemo biti zemlja sa najjeftinijim gorivom u regionu jer će svi dizati cene", podvukao je.

Kazao je da će država preuzeti još veće troškove po pitanju cena goriva, i naglasio je da će se time ublažiti pritisak na udruženja.

"Imamo stopu inflacije od 2,8 odsto, dakle držimo ispod tri odsto, uspevamo to da držimo, da držimo realan rast životnog standarda. A svako povećanje cena nafte bi u ovom trenutku značilo povećanje svih ostalih cena, pre svega robe široke potrošnje. Zato moramo pronaći što više rezervi. Juče sam pričao sa predsednikom Vlade, i glavna tema su bile rezerve svega što je neophodno", dodao je Vučić obraćajući se medijima nakon sastanaka sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara I Stranke pravde i pomirenja.

"Sve je manje i sirove nafte i derivata. Više nije jednostavno ni kupiti gorivo na tržištu. Ipak, do sada smo uspevali da se izborimo i zato poručujem građanima da nema mesta panici", rekao je predsednik.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

Vlada Srbije produžila zabranu izvoza nafte i naftnih derivata

Podsetimo, Vlada Srbije produžila je do 2. maja zabranu izvoza nafte i naftnih derivata.

Kako je saopšteno posle današnje sednice Vlade, usvojena je izmenjena Odluka o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata radi sprečavanja kritične nestašice, budući da globalna dešavanja značajno utiču na snabdevanje ovom robom i na smanjenje ponude.

Ova odluka produžena je do 2. maja radi zaštite domaćeg tržišta od nestašice derivata nafte, navedeno je u saopštenju.

U Srbiji je od danas najviša maloprodajna cena evrodizela namenjenog registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima povećana sa 181 na 184 dinara po litru, sa PDV-om.

Skočila cena nafte

Prema podacima sa berzi, cena sirove nafte je juče na zatvaranju trgovanja porasla za 11,41 odsto na 111,540 dolara po barelu, a cena nafte Brent za 7,78 odsto na 109,030 dolara.

