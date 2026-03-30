„Večeras slavite, a već sutra od devet po srpskom vremenu počinju razgovori o gasu“, poručio je Vučić.

Kako je naglasio, pred Srbijom su odluke koje neće biti jednostavne, ali su od ključnog značaja za stabilnost snabdevanja energentima.

„Očekuju nas važni razgovori i ne uvek lake odluke“, dodao je predsednik.

Prema najavama, pregovori bi mogli da obuhvate novi dugoročni ugovor sa Gasprom, uz nastojanje da se obezbede povoljniji uslovi i stabilne isporuke gasa.

Jedna od opcija je i fleksibilniji model snabdevanja, koji bi podrazumevao kombinaciju ruskog gasa i dodatnih količina sa evropskog tržišta, kako bi se smanjio rizik od eventualnih poremećaja.

U fokusu bi moglo da bude i jačanje skladišnih kapaciteta, pre svega u Banatski Dvor, kao i otvaranje novih energetskih pravaca ka Srbiji, što bi dugoročno doprinelo većoj sigurnosti i diversifikaciji izvora.

Detalji razgovora, kako je najavljeno, biće poznati u narednom periodu.

