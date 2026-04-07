U Fejsbuk grupi „Majstori prevaranti“ poslednjih dana objavljen je niz poruka koje, prema tvrdnjama oštećenih, prikazuju slučaj prevare u kojem je majstor za grejanje od jedne porodice u Istri uzeo novac za kompletnu kotlarnicu i opremu, ali dogovorene radove nije obavio, piše Slobodna Dalmacija.

Kako navode, sve je započelo uobičajenim dogovorom i izlaskom na teren, nakon čega je majstor klijentima poručio da je obezbedio svu potrebnu opremu i da je narudžbina u toku. Porodica je potom uplatila dogovoreni iznos, a majstor im je potvrdio da je roba naručena i plaćena te dogovorio početak radova.

Nakon toga usledio je niz odlaganja i opravdanja. U porukama koje su objavljene vidi se kako majstor navodi različite razloge za kašnjenje, od nedostatka opreme i angažovanja na drugim poslovima do bolesti i problema sa isporukom. Klijentima je u više navrata obećavao dolazak i završetak radova, ali, prema njihovim tvrdnjama, ni oprema ni majstor nikada nisu stigli na dogovorenu adresu.

Kada su nakon dužeg čekanja zatražili povraćaj novca, majstor je, kako navode, pristao na refundaciju i najavio uplatu u kratkom roku. Međutim, novac nije vraćen, a usledile su nove poruke sa objašnjenjima i odlaganjima. Prema objavljenoj komunikaciji, situacija je kulminirala nakon što su klijenti najavili prijavu policiji. Tada je majstor priznao da je novac potrošio u druge svrhe i zatražio dodatno vreme uz obećanje da će dug vratiti. U jednoj od poruka navodi i da je, kako sam tvrdi, na sličan način oštetio više osoba i da planira da proda imovinu kako bi izmirio dugovanja.

Slučaj je izazvao veliko interesovanje korisnika društvenih mreža, a objavljene poruke mnogi tumače kao upozorenje na učestale prevare u građevinskim i instalaterskim poslovima, posebno kada se unapred plaća materijal bez čvrstih garancija. Oštećeni navode da su slučaj prijavili nadležnim institucijama, dok stručnjaci upozoravaju da su pisani ugovori, provera referenci i jasno definisani rokovi ključni za zaštitu klijenata u ovakvim poslovima.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.