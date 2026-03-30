Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp je u intervjuu za Fajnenšel tajms (FT) objavljenom u nedelju rekao da želi da "uzme iransku naftu" i da bi američke snage mogle da okupiraju ostrvo Harg, centar iranskog izvoza nafte, preneli su Rojters i Bi-Bi-Si.

"Da budem iskren, moja omiljena stvar bi bila da uzmemo naftu u Iranu, ali neki glupi ljudi u SAD kažu: 'Zašto to radite?' Ali to su glupi ljudi", rekao je predsednik SAD za FT.

Taj potez bi mogao da znači zauzimanje Harga, signalizirao je Tramp.

"Možda ćemo uzeti ostrvo Harg, možda nećemo. Imamo mnogo opcija", rekao je Tramp u intervjuu, napominjući da bi njegovo zauzimanje značilo dugoročniji boravak američkih snaga na ostrvu, prenosi Bi-Bi-Si.

Na pitanje o iranskim odbrambenim snagama na ostrvu, predsednik SAD je rekao da misli da oni "nemaju nikakvu odbranu".

"Mogli bismo ga (Harg) vrlo lako osvojiti", rekao je Tramp.

Predsednikovi komentari usledili su nakon što je dodatnih 3.500 američkih vojnika stiglo na Bliski istok usred rastućih strahova da bi dalja eskalacija mogla izložiti američke snage iranskim napadima. Tramp je dodao da indirektni razgovori između SAD i Irana preko pakistanskih "izaslanika" dobro napreduju, ali je odbio da komentariše da li je prekid vatre neizbežan.

"Dogovor bi mogao biti postignut prilično brzo", rekao je američki predsednik u intervjuu, prema izveštaju Bi-Bi-Si-ja.

Američke snage su već izvršile veliki ciljani napad na Harg sredinom marta, pogodivši više od 90 iranskih vojnih ciljeva, izvestila je tada Centralna komanda SAD (CENTCOM), piše Poslovni dnevnik.

Ostrvo je oko 500 kilometara severozapadno od Ormuskog moreuza i dom je najvećeg iranskog naftnog terminala, preko kojeg Teheran izvozi 90 odsto svoje nafte.

