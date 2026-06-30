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Putujete kolima u Evropu? Od sutra na jednom mestu kupujete vinjete za 9 zemalja

Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je za TV Prva da će od sutra svi korisnici koji su preko Telekoma kupili TAG uređaj za elektronsku naplatu putarine moći da kupe i elektronske vinjete za devet evropskih država.

Autor:  Nina Stojanović
30.06.2026.12:39
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Putujete kolima u Evropu? Od sutra na jednom mestu kupujete vinjete za 9 zemalja
Foto: Shutterstock / Kej84
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Kako je potvrđeno Tanjugu u Telekomu Srbija, elektronske vinjete biće dostupne za Mađarsku, Austriju, Švajcarsku, Bugarsku, Rumuniju, Sloveniju, Slovačku, Češku i Moldaviju.

„Recimo, ako idete kolima do Beča, uz kombinaciju TAG-a, ne morate više da se zaustavljate da kupujete vinjete. Sve to možete da uradite na našem sajtu“, rekao je Lučić za TV Prva.

Uskoro i u Nemačkoj

Lučić je najavio da će od sledeće sedmice vinjete moći da se kupe i u poslovnicama Telekoma u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj, gde korisnici već mogu da kupe TAG uređaj.

„Ako neko iz Nemačke ili Austrije krene ka Srbiji, onda će moći u našoj poslovnici da uzme i vinjete i TAG“, rekao je on.

Ukidanje rominga sa EU u završnoj fazi

Govoreći o romingu, Lučić je rekao da je proces ukidanja rominga između zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije u završnoj fazi.

„Evropska komisija treba da potpiše ugovor sa svakom zemljom Zapadnog Balkana, nakon čega slede zakonska i tehnička implementacija. Sledeće godine ćemo na letovanje sigurno ići bez troška rominga, a nadam se i na zimovanje“, izjavio je Lučić.

Move platforma stiže u Sloveniju

On je najavio i širenje Telekomove Move platforme na slovenačko tržište.

„Svako ko želi da koristi naš sadržaj može u Sloveniji da preuzme aplikaciju ili da naruči set-top boks ukoliko ima stariji televizor“, rekao je Lučić.

Rekordni rezultati Telekoma

Govoreći o poslovanju kompanije, Lučić je istakao da je Telekom Srbija prošlu godinu završio sa rekordnim prihodom od 2,3 milijarde evra i operativnim profitom od 1,3 milijarde evra.

„Iako smo očekivali da ćemo za tri do četiri godine preći tri milijarde evra prihoda, toj cifri ćemo se približiti već ove godine. To znači da će ova godina biti ne samo rekordna, već značajno bolja od prethodnih“, rekao je Lučić.

On je dodao da je Telekom Srbija jedina kompanija sa prostora Zapadnog Balkana koja izdaje korporativne obveznice na evropskoj berzi i ima međunarodni kreditni rejting.

„Kompaniju transformišemo u digitalnu, a kako raste prihod od digitalnih servisa, raste i vrednost kompanije“, zaključio je Lučić.

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