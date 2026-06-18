Kao jedna od najautentičnijih pacifičkih država, Samoa u Beograd donosi jedinstven spoj polinežanske kulture, prirodnih lepota, sporta i tradicije zajedništva poznate kao Fa’a Samoa - samoanski način života.

Smeštena u srcu Pacifika, između Novog Zelanda i Havaja, Samoa je poznata po spektakularnim vulkanskim pejzažima, koralnim grebenima, vodopadima i lokalitetima kao što su To Sua Ocean Trench i Saleaula lava polja. Od vulkanskih pejzaža i tropskih prašuma do tirkiznih laguna i okeanskih vidikovaca, Samoa predstavlja jedno od vizuelno najupečatljivijih prirodnih okruženja Pacifika. Zemlja je dom i Fagaloa Bay, Uafato Tiavea Conservation Zone, Unesko biosfernog rezervata prepoznatog po izuzetnom biodiverzitetu i očuvanju prirode kroz saradnju lokalnih zajednica.

Kultura Samoe duboko je ukorenjena u muzici, plesu i sportu. Tradicionalni plesovi Siva Samoa, Sasa i Fa’ataupati predstavljaju važan deo nacionalnog identiteta, dok tradicionalni sport kilikiti, samoanska verzija kriketa, i danas okuplja zajednice tokom proslava i društvenih događaja. Tradicionalni instrumenti poput pātē bubnja i foafoa školjki vekovima se koriste u ceremonijama, plesovima i društvenim okupljanjima, dok savremena samoanska muzika uspešno spaja polinežanske vokalne harmonije sa reggae, gospel i modernim muzičkim pravcima. Usmeno pripovedanje, pesma i ritam imaju važnu ulogu u očuvanju istorije, porodičnog nasleđa i kulturnog znanja koje se generacijama prenosi u samoanskom društvu.

Sport predstavlja jedan od najvažnijih simbola Samoe i važan deo duha Fa’a Samoa. Iako ima populaciju od oko 220.000 stanovnika, Samoa je svetu podarila brojne međunarodno priznate sportiste. Zemlja je poznata po uspesima u ragbiju, boksu i dizanju tegova, kroz imena kao što su David Tua, Joseph Parker, Jai Opetaia i olimpijka Ele Opeloge, prva osvajačica olimpijske medalje za Samou. Samoa je osvojila i Rugby Sevens World Series titule 2009. i 2010. godine, potvrđujući svoj status jedne od najprepoznatljivijih sportskih nacija Pacifika. Samoa je svetu dala i brojne međunarodno poznate ličnosti iz sveta umetnosti i pop kulture, među kojima su operski pevač Pene Pati, glumac KJ Apa i holivudska zvezda Dwayne “The Rock” Johnson. Samoa je svoje prisustvo na svetskim izložbama uspešno gradila i kroz prethodna učešća na Ekspo manifestacijama. Tokom Expo 2020 Dubai, paviljon Samoe privukao je više od 340.000 posetilaca, predstavljajući turizam, kulturno nasleđe, investicione potencijale i mlade preduzetnike zemlje. Ovaj uspeh nastavljen je i na Expo 2025 Osaka, gde je paviljon Samoe posetilo više od 1,4 miliona ljudi, dodatno pozicionirajući zemlju kao destinaciju bogate kulture, održivog turizma i inkluzivnog razvoja. Nacionalni dan Samoe na Ekspu 2027 Beograd biće obeležen 3. jula 2027. godine, uz tradicionalne nastupe kulturnih izvođača iz Samoe i predstavljanje poznatih sportskih ličnosti zemlje.

Savremena Samoa razvija se kroz turizam, poljoprivredu, ribarstvo i održivi razvoj, uz snažan fokus na očuvanje prirodnih resursa i lokalne zajednice. Kao mala ostrvska država Pacifika, Samoa posebnu pažnju posvećuje zaštiti okeana, klimatskoj otpornosti i održivom razvoju lokalnih zajednica. Zemlja je regionalno prepoznata po inicijativama u oblasti klimatske otpornosti, obnovljivih izvora energije, zaštite okeana i pripremljenosti za prirodne katastrofe, predstavljajući primer inovativnog pristupa malih ostrvskih država globalnim izazovima.

Srbija i Samoa povezane su kroz multilateralne organizacije i međunarodne platforme kao što su Ujedinjene nacije i Svetska trgovinska organizacija. Ekspo 2027 Beograd predstavlja važnu priliku za uspostavljanje novih veza, kulturne razmene i buduće saradnje između dve zemlje. Posetioci Ekspa imaće priliku da otkriju i autentičnu gastronomiju Samoe kroz specijalitete kao što su oka, palusami i fa’alifu taro, kao i tradicionalne napitke koko Samoa i ’ava, koji predstavljaju važan deo samoanskog gostoprimstva i kulture.

„Samoa na Ekspo 2027 Beograd donosi snažnu priču o zajedništvu, kulturi i povezivanju ljudi kroz sport, muziku i tradiciju. Njeno učešće pokazuje kako jedna mala ostrvska država može da bude globalno prepoznata po svojoj kulturnoj autentičnosti, sportskim uspesima i održivom razvoju. Ekspo u Beogradu biće prilika da posetioci otkriju duh Pacifika i vrednosti koje Samoa deli sa svetom“, izjavio je Danilo Jerinić, direktor kompanije EXPO 2027 doo Beograd.

Kroz temu „Ritmovi Samoe“, ova pacifička zemlja u Beograd donosi duh okeana, snagu zajedništva i energiju kulture koja povezuje generacije. Kroz sport, muziku, tradiciju i gostoprimstvo, posetioci Ekspa 2027 imaće priliku da otkriju Samou kao zemlju u kojoj se prirodna lepota, kulturni identitet i savremeni razvoj spajaju u jedinstven ritam Pacifika.

Detaljnije informacije o Ekspo 2027 Beograd mogu se pronaći na LINKU.

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