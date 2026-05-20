Vučić je istakao da je njegova predstojeća poseta Kini jedna od najvažnijih poseta i da se nada da će obavestiti građane Srbije o važnim rezultatima koje će u razgovorima sa predsednikom Si Đipingom ostvariti, prenosi Tanjug.



On je naveo da je danas imao veoma bitan sastanak sa ambasadorom Kine Li Mingom, sa kojim je razgovarao o pripremi posete Kini.



"Ja bih rekao iz mog ugla i onoga što znam da je već pripremljeno, da je to verovatno najvažnija poseta do sada koju smo imali. I verujem i nadam se da ćemo uspešno predstavljati našu zemlju i da ćemo obavestiti građane Srbije o važnim rezultatima koje ćemo u razgovorima sa predsednikom Narodne Republike Kine, Si Đinpingom, ostvariti", poručio je predsednik.



On je izrazio uverenje i da će kada se vrati u Srbiju moći da kaže da je potpisano više od 30 sporazuma u različitim sferama društvenog života.



"Da to bude nešto što je potpuno spektakularno, što nikada nigde do sada nismo uradili, ali da ćemo se vratiti i sa konkretnim komercijalnim ugovorima za različite kompanije i verujem da taj nivo investicija unapred, dogovoren i potpisan, može da bude čak i oko milijarde evra. Ako se sa tim vratimo, onda su to fantastični rezultati, ako to uspemo", istakao je Vučić odgovorajući na pitanja novinara u palati Srbija.



On je rekao da je do sada predloženo 31 ili 32 razgovora sa kineskim kompanijama.



"To je za mene nemoguće da postignem sve, ali ću pokušati da postignem razgovore sa 20 kompanija, ali sa 31 je nemoguće da sve stignemo, ali to su divne vesti za nas i to vam govori koliki je interes kineskih kompanija", naglasio je Vučić.



On je naveo i da je danas ambasadoru Li Mingu rekao za šta će sve zamoliti predsednika Kine Si Đipinga, dodajući da se tiče najmodernijih tehnologija, veštačke inteligencije i robota.



"Uzeo sam i citat predsednika Sija sa naših poslednjih razgovora koje smo imali prethodne godine, i verujem da ćemo naići na razumevanje i na veliku podršku Narodne Republike Kine. O svemu ćemo razgovarati i imaću veliku čast da govorim i na Đinghua univerzitetu gde su najmoćniji svetski lideri govorili", precizirao je on.



Predsednik je najavio da će tamo na drugačiji način govoriti o politici i geopolitici, i dodao da veruje da će se to dopasti i studentima i ostalima koji će imati prilike da ga slušaju.



Druga važna stvar, kako je ocenio je da očekuje da krajem juna, početkom jula bude otvorena fabrika robota u Šapcu, sa preko 200 zaposlenih, ali na kvalitativno višem nivou od svega do sada što je rađeno u Srbiji.



Odgovarajući na pitanja Tanjuga da prokomentariše posete predsednika SAD Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimir Putin, Kini, njihove dogovore i sastanke sa Si Đinpingom, Vučić je naveo da Kina postaje gravitacioni centar i faktor stabilnosti u svetu, faktor ozbiljnosti, odgovornosti i da je dobro da su poruke predsednika Trampa bile ozbiljne.



"Ono što smo mi analizirali i što radimo, Amerikanci i Kinezi su formirali, to bih nazvao kao dva mešovita komiteta, dve komisije su napravili umesto jedne, ukazujući na to koliki je značaj Narodne Republike Kine. Mi smo suviše mali, mi imamo svoj mešoviti komitet sa Kinom da bismo tražili dva takva komiteta", naveo je on.



