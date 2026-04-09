Na Produktnoj berzi Novi Sad tokom ove nedelje zaključenje kupoprodajnih ugovora zabeleženo je isključivo za kukuruz, dok je promet ostalim primarnim poljoprivrednim proizvodima izostao, navedeno je u berzanskom izveštaju.

Na tržištu kukuruza dominirala je ponuda, dok je tražnja bila suzdržana i usmerena pre svega na robu bez analize na aflatoksin. Cene su se razlikovale u zavisnosti od regiona i pariteta isporuke, u Bačkoj su iznosile 22,00 dinara po kilogramu bez PDV-a, dok su u južnom Banatu i Sremu dostizale 22,50 dinara. Ponderisana cena na kraju nedelje iznosila je 22,42 dinara po kilogramu bez PDV-a, što predstavlja rast od 1,45 odsto u odnosu na prethodni period.

Za razliku od kukuruza, tržište pšenice karakterisao je izražen nesklad između ponude i tražnje. Kupci su pokazivali interesovanje za pšenicu sa sadržajem proteina od 11 do 12 odsto, dok je u ponudi dominirala kvalitetnija roba sa višim cenama. Zbog takvog odnosa nije došlo do zaključenja berzanskih ugovora.

Slična situacija zabeležena je i kod sojinog zrna, gde je smanjena aktivnost prodavaca ograničila količine dostupne na tržištu. Iako je manja ponuda uticala na rast traženih cena, razlika između očekivanja kupaca i prodavaca ostala je značajna, što je sprečilo realizaciju trgovine.

Na tržištu ječma ponuda je bila stabilna tokom cele nedelje, ali je tražnja evidentirana tek poslednjeg radnog dana i to za manje količine. Razlike u cenama i uslovima isporuke onemogućile su postizanje dogovora.

Kada je reč o veštačkim đubrivima, cene su pokazale znake stabilizacije u odnosu na prethodni period. Ipak, učesnici na tržištu zadržali su oprezan stav, bez konkretnih ponuda za kupovinu, prateći dalji razvoj situacije.



