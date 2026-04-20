Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 30,09 milijardi evra, malo manje nego juče, prenosi Tanjug.



Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 29 u kategoriji "strah", malo bolje u odnosu na jučerašnjih 27 u istoj kategoriji, ali na tržištu i dalje vlada oprezno raspoloženje.



Vrednost itirijuma (ETH) danas je pala za 0,51 odsto na 1.972,33 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) porasla za 0,23 odsto na 532,22 evra.



Kriptovaluta solana (SOL) pala je za 1,02 odsto na 72,62 evra, a avalanš (AVAX) za 0,22 odsto na 7,87 evra.



Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,12 evro, što je za jedan odsto više nego juče.



Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.



Najveći rast trenutno beleže kriptovalute QI,GUN i SUPER.



