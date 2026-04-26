Koncert Erosa Ramacotija (Eros Ramazzotti) večeras u Beogradskoj areni deo je tog šireg talasa, u kojem Beograd postaje sve vidljivija stanica na mapama globalnih turneja, uz očekivanje da u narednom periodu publiku očekuje još koncerata i događaja ovog formata.

Eros Ramacoti (Eros Ramazzotti) donosi set listu koja već decenijama puni dvorane širom sveta, uz produkciju i atmosferu koja prati najveće svetske scene. Veče pred publikom nosi prepoznatljivu energiju njegovih nastupa: emotivno, snažno i produkcijski precizno i spektakularno.

Ovakvi koncerti sve češće postaju deo identiteta grada. Gradovi domaćini međunarodnih izložbi već su pokazali kako izgleda taj razvoj. Tokom Ekspa 2020 Dubai, nastupali su izvođači poput Kristine Agilere (Christina Aguilera), holandskog trens di-džeja Tijesta (Tiësto) i Nore Džouns (Norah Jones), dok je Ekspo Milano 2015 otvoren koncertom Andree Bočelija (Andrea Bocelli), uz kontinuiran muzički program tokom trajanja izložbe.

Beograd danas prati isti ritam. U narednom periodu publiku očekuju i spektakli poput Cirk du Soleja (Cirque du Soleil), Lenija Kravica (Lenny Kravitz)) i Dip Parpla (Deep Purple), koji dodatno potvrđuju da grad ulazi u fazu intenzivnog razvoja svoje koncertne i event scene.

Sve to postavlja jasan okvir za ono što sledi. Ekspo 2027 donosi mesece programa u kojima će muzika, performans i savremena produkcija biti deo svakodnevnog iskustva, uz dolazak međunarodnih umetnika i događaja koji oblikuju globalnu scenu.

Kao uvod u tu dinamiku, kompanija EXPO 2027 d.o.o. Beograd organizovala je i nagradnu igru (giveaway) u okviru kog je dvanaest najbržih prijavljenih učesnika dobilo ulaznice za večerašnji koncert.

Beograd večeras zvuči kao grad koji je već globalna pozornica. I koji vrlo jasno pokazuje gde ide dalje.

Detaljnije informacije o Ekspo 2027 Beograd mogu se pronaći na LINKU.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.