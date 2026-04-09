Fjučersi američke nafte danas su se vratili na 100 dolara po barelu, jer primirje sa Iranom još uvek nije rezultiralo potpunim ponovnim otvaranjem Ormuskog moreuza.



Cena nafte „Vest Teksas Intermediate", američke referentne cene sirove nafte, skočila je za 5,5 odsto odsto na 99,61 dolara po barelu u nedavnom trgovanju. Cena nafte je u četvrtak ujutru dostigla čak 100,29 dolara po barelu, vrativši se na trocifrenu vrednost prvi put otkako je objavljeno primirje.



Skok dolazi dan nakon što su američki fjučersi za naftu pali za 16 odsto, ili 18,54 dolara, u sredu. To je bio najveći jednodnevni pad dolara od početka trgovanja fjučersima u martu 1983. godine i najveći procentualni pad od pandemije Kovid-19 2020. godine.



Otkako je američki predsednik Donald Tramp objavio dvonedeljno primirje između SAD i Irana, Izrael je pokrenuo svoj najsmrtonosniji napad na Liban, ubivši stotine ljudi i testirajući krhko primirje do njegovih granica.



Napadi su otkrili ključnu, i potencijalno presudnu, razliku između shvatanja prekida vatre između dve strane. Dok Iran tvrdi da Liban čini „neodvojivi deo" sporazuma, Izrael i SAD insistiraju da to nije tako, navodi američki TV kanal.



