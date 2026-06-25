Ivkovićeva je, na panelu "Maintaining Monetary Stability in a World of Rising Uncertainty and Restrictions on International Flows" istakla da je međugodišnja inflacija u Srbiji u maju iznosila 3,5 odsto, što je nešto više u odnosu na 2,8 odsto u martu ili 3,3 odsto u aprilu, ali da je ta korekcija bila gotovo u potpunosti posledica viših globalnih cena nafte.



Istakla je da su odluke Evropske centralne banke (ECB) o podizanju kamatnih stopa veoma značajne i za Srbiju zbog snažne povezanosti domaće privrede sa evrozonom, ali je naglasila da NBS vodi samostalnu monetarnu politiku i da ne reaguje automatski na poteze ECB.



Prema rečima Ivkovićeve, NBS pri donošenju odluka prvenstveno prati domaću inflaciju, finansijske uslove, kretanja na deviznom tržištu i ekonomska kretanja u Srbiji, dok međunarodno okruženje predstavlja važan, ali ne i presudan faktor.



Prema njenim rečima, NBS je među prvima u regionu reagovala na inflatorne pritiske, započevši zaoštravanje monetarne politike još u oktobru 2021. godine.



Govoreći o poslednjim odlukama ECB, Ivkovićeva je navela da povećanje kamatnih stopa za 25 baznih poena (0,25 procentnih poena) 11. juna nije predstavljalo iznenađenje za NBS i da je ocenjeno kao očekivano i primereno.



Istog dana, kako kaže, Izvršni odbor NBS odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži nepromenjenom, na osnovu procene kretanja inflacije i inflatornih očekivanja u Srbiji.



"Odluke i projekcije ECB važan su deo našeg informacionog skupa, ali nisu ni nalog, ni instrukcija, niti direktiva za Narodnu banku Srbije. Ne postoji automatsko pravilo da, ukoliko reaguje ECB, reaguje i NBS", naglasila je Ivkovićeva.



U Beogradu je u ponedeljak počeo 21. Svetski kongres ekonomista koji će tokom pet dana okupiti oko 1.000 učesnika iz više od 80 zemalja, a među njima su i tri dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju.



Posle skoro 20 godina, ovaj najznačajniji svetski događaj u ekonomskoj struci vratio se u Evropu, a prvi put je organizovan u regionu jugoistočne Evrope.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.