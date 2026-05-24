Podnosilac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za tov svinja, ostvaruje pravo na podsticaj za najviše 6.000 grla tovnih svinja.
Pravo na podsticaje imaju:
- Pravno lice,
- Preduzetnik i
- Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
Podsticaji se ostvaruju na osnovu zahteva koji se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja.
Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za tov junadi, tov svinja i tov jagnjadi podnosi se u skladu sa objavom Javnog poziva koji objavljuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Uprava za agrarna plaćanja.
Zahtevi se podnose u periodu od 11. maja do 11. juna 2026. godine preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji:
Za grla predata klanici od 21.05.2025. do 11.05.2026. god.
Za grla predata klanici ili izvezena, odnosno upućena na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija od 21.06.2025. do 11.05.2026. godine.
Podsticaji po grlu iznose:
- Junad – 22.000 din.
- Svinje – 1.500 din.
- Jagnjad – 3.000 din.
- Jarad – 3.000 din.
