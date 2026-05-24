Podnosilac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za tov svinja, ostvaruje pravo na podsticaj za najviše 6.000 grla tovnih svinja.

Pravo na podsticaje imaju:

Pravno lice,

Preduzetnik i

Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

Podsticaji se ostvaruju na osnovu zahteva koji se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za tov junadi, tov svinja i tov jagnjadi podnosi se u skladu sa objavom Javnog poziva koji objavljuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Uprava za agrarna plaćanja.

Zahtevi se podnose u periodu od 11. maja do 11. juna 2026. godine preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji:

Za grla predata klanici od 21.05.2025. do 11.05.2026. god.

Za grla predata klanici ili izvezena, odnosno upućena na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija od 21.06.2025. do 11.05.2026. godine.

Podsticaji po grlu iznose:

Junad – 22.000 din.

Svinje – 1.500 din.

Jagnjad – 3.000 din.

Jarad – 3.000 din.

