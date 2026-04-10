Kineski BYD je nedavno predstavio sistem „blic punjenja“ snage do 1.500 kW, koji bi trebalo da omogući punjenje gotovo brzinom punjenja goriva.

Prema njihovim tvrdnjama, model Denza Z9 GT može da pređe do 500 kilometara dometa za samo pet minuta. Međutim, iz BMW-a stižu upozorenja da takav pristup ima svoju cenu.

"Uvek treba biti oprezan sa takvim najavama. Možete optimizovati jednu stvar, ali onda morate žrtvovati druge", rekao je Markus Falbemer, šef razvoja baterija u BMW-u.

Dodaje da bi BMW takođe mogao da poveća brzinu punjenja, ali to bi značilo kompromis u drugim ključnim oblastima.

"I možemo povećati brzinu punjenja, ali onda morate da smanjite druge važne karakteristike baterije. To je kao ćebe - ako ga povučete na jednu stranu, druga ostaje izložena", objasnio je on.

BMW trenutno nudi maksimalne brzine punjenja do 400 kW, što omogućava da se novi električni i3 napuni za domet od oko 400 kilometara za deset minuta.

Nemački proizvođač naglašava da ne žele da kompromituju izdržljivost, pouzdanost i bezbednost baterije.

"Razmatramo kako da skratimo vreme punjenja, ali podjednako važni su domet, izdržljivost i pouzdanost. Moramo da garantujemo sve to", rekao je Majk Rajhelt, zadužen za modele sa nove platforme Neue Klasse.

U BMW-u veruju da izuzetno brzo punjenje možda nije neophodno za svakodnevnu upotrebu jer bi moglo... negativno utiču na dugovečnost baterije i ukupnu cenu vozila.

Ovo jasno ocrtava novu liniju razdvajanja u industriji - s jedne strane, proizvođači koji guraju maksimalne performanse, a s druge strane, oni koji naglašavaju dugoročnu pouzdanost, piše tportal.

I dok BYD obećava revoluciju u brzini punjenja, BMW kaže da takav napredak ne dolazi bez kompromisa.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.