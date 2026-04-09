Izmenama Uredbe opredeljena su sredstva za podsticaje u stočarstvu, i to 24 milijarde dinara za podsticaje za kvalitetna priplodna grla, kao i pet milijardi dinara namenjenih za podsticaje za tov junadi, jagnjadi, tov jaradi i svinja.

Kako je navedeno u saopštenju, sredstva u iznosu preko četiri milijarde dinara raspodeljena su za prvi kvartal premije za mleko u tekućoj godini.

Raspisivanje javnih poziva za navedene podsticaje u stočarstvu očekuje se u narednim danima, do kraja aprila, u skladu sa Kalendarom podsticaja koji je objavljen prvi put ove godine.

Ovim merama država nastavlja sa direktnom podrškom obnovi i unapređenju stočnog fonda, povećanju proizvodnje mesa i mleka, kao i stabilnosti poslovanja poljoprivrednih gazdinstava, dodaje se u saopštenju.

Navedenim izmenama opredeljena su i sredstva za posebne podsticaje, u ukupnom iznosu od 300 miliona dinara, a namenjena su za sprovođenje odgajivačkih programa, proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju, kao i za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Ministarstvo poljoprivrede ističe da nastavlja da prilagođava agrarnu politiku potrebama proizvođača, sa jasnim prioritetom jačanja stočarstva kao jednog od ključnih sektora poljoprivrede u Srbiji.

