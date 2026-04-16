Zadatak radne grupe je, kako je naglašeno, vođenje pregovora sa potencijalnim izvođačem radova, tokom kojih će se definisati vrednost usluga i radova za izgradnju ovog državnog puta i tunela, osnovni elementi u cilju zaključenja komercijalnog ugovora, kao i određivanje dinamike realizacije projekta - navedeno je u odluci.



Radna grupa, po završetku rada, dostaviće Vladi izveštaj o pregovorima koji sadrže osnovne elemente komercijalnog ugovora i preporuke za dalje aktivnosti, piše eKapija.



Za predsednika radne grupe imenovan je Miroslav Alempić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.



Podsetimo, prošlog meseca Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Putevima Srbije izdalo je privremenu građevinsku dozvolu za izvođenje pripremnih radova na delu buduće brze saobraćajnice od Užica preko Kadinjače do Bajine Bašte. Dozvola je izdata za deonicu Obilazak Užica, na potezu Zlatiborski put (petlja "Surduk") - Sinjevac – Volujac, (km 0+000 - 4+845).



Jedan od najvažnijih objekata na budućem državnom putu IB reda biće upravo tunel ispod Kadinjače, čiji početak izgradnje je najavljivan za novembar prošle godine. Inače, u martu 2023. Ministarstvo zaštite životne sredine dalo je saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje tunela.



Najveći efekat tunela, kroz koji je projektovana brzina prolaska 80 kilometara na sat, biće izbegavanje serije lakat krivina lošeg puta preko Kadinjače, na deonici gde snegovi redovno stvaraju probleme u saobraćaju.



