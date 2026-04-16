Japanska ministarka finansija Sacuki Katajama rekla je novinarima da su se članice G7 složile da predstave jedinstveni front u suočavanju sa ekonomskim izazovima, u trenutku kada rast cena energije i poremećaji u lancima snabdevanja pogađaju svetsku privredu, preneo je Kjodo.



Ministri finansija i guverneri centralnih banaka G7, koju čine Velika Britanija, Kanada, Francuska, Nemačka, Italija, Japan i Sjedinjene Američke Države, uz Evropsku uniju, nastoje da spreče dugotrajan sukob na Bliskom istoku koji bi mogao dodatno da podigne cene i uspori globalni rast, prenosi Tanjug.



Uprkos dvonedeljnom sporazumu o prekidu vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana postignutom prošle nedelje, sukob se nastavlja, dok je Ormuski moreuz, ključni pomorski pravac za globalnu trgovinu kod južne obale Irana, uglavnom zatvoren za brodski saobraćaj.



Pre sastanka G7, kojim ove godine predsedava Francuska, Katajama se sastala sa američkim ministrom finansija Skotom Besentom i složila se da dve zemlje ojačaju blisku komunikaciju o deviznim kursevima.



Katajama je navela da je Besent tokom razgovora izneo, kako je rekla, "veoma intrigantan" brifing o situaciji u Iranu i drugim pitanjima.



Japanska ministarka je na platformi X saopštila da je američkog kolegu obavestila o japanskoj kupovini sirove nafte iz Sjedinjenih Američkih Država i o finansijskom paketu Tokija za azijske zemlje pogođene energetskom krizom.



Finansijska podrška od 10 milijardi dolara, koju je najavila japanska premijerka Sanae Takaiči, ima za cilj jačanje energetskih lanaca snabdevanja u Aziji kroz kredite za kupovinu sirove nafte i naftnih derivata.



Sastanak G7 održan je na marginama prolećnih zasedanja Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, a Japan su predstavljali Katajama i guverner Banke Japana, Kazuo Ueda.



Ovog puta, šefovi finansija G7 nisu objavili zajedničko saopštenje nakon završetka razgovora.



Prema rečima Katajame, američki ministar finansija nije prisustvovao sastanku, na kojem su teme bile i podrška Ukrajini, kao i saradnja u obezbeđivanju kritičnih minerala potrebnih za visokotehnološke industrije i nacionalnu bezbednost.



