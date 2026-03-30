Prema informacijama Opštine Čukarica, do sada je uklonjen dotrajali i pohabani asfaltni sloj, a već je postavljen i prvi sloj novog asfalta u dužini od oko 800 metara.
Radove je obišao predsednik opštine Čukarica Nikola Aritonović, koji je tom prilikom istakao da se infrastrukturni radovi širom opštine intenzivno nastavljaju, posebno u prvim danima proleća kada su vremenski uslovi povoljni za građevinske intervencije.
Kako je navedeno, projekat se realizuje u saradnji sa Gradom Beogradom i preduzećem Putevi Beograda, koje je obezbedilo sredstva za uređenje ove saobraćajnice.
U narednoj fazi radova planirana je zamena oštećenih ivičnjaka i sanacija trotoara na mestima gde je došlo do propadanja, nakon čega će kolovoz biti presvučen završnim slojem asfalta.
Ulica oslobođenja u Rušnju važi za jednu od prometnijih u tom delu opštine, pa se očekuje da će njeno uređenje značajno doprineti bezbednijem i kvalitetnijem odvijanju saobraćaja. Vrednost radova procenjena je na oko 22 miliona dinara.
Pored radova u Rušnju, aktivne su i građevinske mašine u naselju Žarkovo, gde se sprovodi sanacija kolovoza u ulicama Olimpijskih igara i Đorđa Ognjanovića, u ukupnoj vrednosti od oko 25 miliona dinara.
Kako je istaknuto iz opštine, cilj ovih aktivnosti je kontinuirano unapređenje putne infrastrukture i podizanje kvaliteta života građana.
Radovi se izvode sistematski, "ulicu po ulicu", uz fokus na rešavanje dugogodišnjih infrastrukturnih problema i ravnomeran razvoj svih delova Čukarice.
Projekat „Beograd na novim temeljima“ sufinansiran je iz budžeta Grada Beograda, Gradske uprave grada Beograda i Sekretarijata za informisanje.
