"Zašto bi iko danas išao u Hrvatsku?" - kafa, sendvič i račun iz Španije izazvali lavinu komentara

Svake turističke sezone ponavlja se ista rasprava – da li je odmor na Jadranu postao preskup i da li se za isti novac može letovati povoljnije u drugim mediteranskim zemljama. Ovoga puta lavinu komentara pokrenula je fotografija iz španskog Alikantea.

Jedan korisnik Redita objavio je fotografiju kafe i sendviča sa šunkom koje je njegov prijatelj kupio tokom odmora u Španiji uz komentar:

„Evo, prijatelj je na letovanju u Alikanteu i bezobrazno provocira.“

Objava je ubrzo izazvala veliki broj komentara.

„Jao, evo ih opet, svuda je bolje nego ovde“, napisao je jedan korisnik, dok su se drugi uključili u raspravu braneći ili kritikujući hrvatsku turističku ponudu.

Posebnu pažnju privukao je duhovit komentar na račun Dubrovnika.

„Dubrovnik: Najviše što možemo da ponudimo za tri evra jeste pola čaše vode“, našalio se jedan korisnik.

Međutim, mnogi smatraju da priča nije tako jednostavna.

„Neka mi neko objasni zašto bi danas bilo ko išao na more u Hrvatsku, osim ako nema bakin apartman. Baš tužno“, napisao je jedan učesnik rasprave.

Na to je stigao odgovor jednog korisnika koji poslednjih godina redovno letuje na hrvatskim ostrvima:

„Poslednje dve godine letujem na hrvatskim ostrvima. Razlozi su jednostavni - jedna od najlepših obala u Evropi, Jadransko more i mogućnost da dođem automobilom. Nalazio sam veoma dobre ponude u hotelima sa all inclusive uslugom. Deset dana početkom septembra za mene, suprugu i dete koštalo je oko 1.600 evra, što smatram sasvim korektnim. Ove godine su cene više, a hoteli uglavnom nude samo polupansion. Problem na ostrvima je što gotovo da nema brze hrane ili jeftinijih opcija za obrok, pa ste uglavnom upućeni na restorane. Ipak, razumem nezadovoljstvo cenama, ali kada odete u Hrvatsku dobijate istorijske gradove, luke, plaže okružene borovima i mnogo toga drugog. U Grčkoj često završite u malim mestima bez posebnih sadržaja.“

Drugi korisnik istakao je da se i dalje mogu pronaći povoljniji aranžmani.

„Nemojte preterivati. Ima apartmana za dve odrasle osobe i dete za 40 do 50 evra po noćenju, na nekoliko minuta hoda od mora. Kafa košta dva evra, a plaže su na dohvat ruke. Mnogi pričaju samo na osnovu novinskih tekstova, a nikada nisu ozbiljno obišli dalmatinsku obalu.“

Odlazak na more više neće biti isti - Vlada Hrvatske najavljuje izmene u oporezivanju privatnog smeštaja, više o tome pročitajte OVDE.

U raspravu se uključio i Hrvat koji živi u Kanadi i koji tvrdi da je proputovao veliki deo sveta.

„Nije sve crno-belo. Hrvatska više nije mala turistička destinacija, već jedan od turističkih giganata Evrope. Naravno da postoje primeri gde je Španija povoljnija, ali postoje i brojni primeri gde Hrvatska prednjači. Po mom mišljenju, Hrvatska je i dalje ispred Španije kada je reč o usluzi. U Španiji mnogi ne govore engleski, dok ga u Hrvatskoj govori gotovo svako. To možda deluje nevažno, ali turistima mnogo znači" piše Dnevno.hr.

Njegovo mišljenje podržao je korisnik koji se nedavno vratio iz Alikantea i detaljno opisao troškove.

„Pre nekoliko nedelja bili smo u Alikanteu. Direktan let iz Zagreba sa prtljagom koštao je oko 100 evra. Grad je dovoljno mali da gotovo svuda možete peške, a autobuski prevoz funkcioniše odlično. Hotel sa četiri zvezdice i veoma dobrim doručkom plaćali smo 120 evra po noćenju, petnaestak minuta od centra. U jednom tapas baru plata pršute, kobasica, sireva, hleb, prženi krompir i sangrija koštali su 30 evra. Kod nas bi to verovatno bilo duplo skuplje. Aperol u centru košta između 4,5 i 9 evra, u zavisnosti od lokala. Plaže su odlične, a dve ležaljke i suncobran koštaju oko 20 evra. Najskuplji obrok bila je paelja sa morskim plodovima u samom centru grada, 19 evra po osobi. Kada sam video količinu škampa, cena mi nije smetala. Od Alikantea do Madrida, udaljenog 450 kilometara, voz stiže za dva i po sata. Mi smo otišli i do Mursije, a povratne karte za dve osobe platile su se oko 30 evra. Jedina ozbiljna mana je što veoma malo ljudi govori engleski.“

Jedan od učesnika rasprave podsetio je i na turističke rezultate Hrvatske.

„Hrvatska ima jedan od najvećih brojeva turista po glavi stanovnika u svetu i ove godine beleži dodatni rast noćenja. To je jednostavno odnos ponude i tražnje.“

Drugi korisnik smatra da će i Španija vremenom postati skuplja.

„Alikante je trenutno veoma popularan na društvenim mrežama kao povoljna destinacija. Čujemo se za pet godina pa da vidimo koliko će tada koštati ista kafa i sendvič. Smešno mi je kada ljudi misle da samo u Hrvatskoj žele da zarade što više.“

Iako mnogi priznaju da je Hrvatska danas skuplja nego ranije, učesnici rasprave ističu da poređenja sa drugim destinacijama često zanemaruju specifičnosti Jadranske obale, bezbednost, blizinu za turiste iz centralne Evrope, mogućnost dolaska automobilom i kvalitet usluge.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: