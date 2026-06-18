EUR EUR 117,03 117,38din 117,73
USD USD 101,05 101,35din 101,66
CAD CAD 72,12 72,34din 72,56
AUD AUD 71,26 71,48din 71,69
GBP GBP 135,39 135,79din 136,20
CHF CHF 127,00 127,38din 127,76
KURSNA LISTA

Turizam

"Zašto bi iko danas išao u Hrvatsku?" - kafa, sendvič i račun iz Španije izazvali lavinu komentara

Poređenje cena na hrvatskom primorju sa drugim turističkim destinacijama ponovo je izazvalo buru na društvenim mrežama.

Autor:  Nina Stojanović
18.06.2026.09:48
0
"Zašto bi iko danas išao u Hrvatsku?" - kafa, sendvič i račun iz Španije izazvali lavinu komentara
Foto: Shutterstock / Zaen_M
Mega projekat kod Novog Sada - most dug 1.700 metara menja saobraćajnu mapu Srbije
Foto: Wirestock Creators/Shutterstock
 Mega projekat kod Novog Sada - most dug 1.700 metara menja saobraćajnu mapu Srbije
Prethodna vest
Sutra odluka o akcizama na gorivo - moguće novo smanjenje
Foto: Dragan Mujan/Shutterstock
 Sutra odluka o akcizama na gorivo - moguće novo smanjenje
Sledeća vest

Svake turističke sezone ponavlja se ista rasprava – da li je odmor na Jadranu postao preskup i da li se za isti novac može letovati povoljnije u drugim mediteranskim zemljama. Ovoga puta lavinu komentara pokrenula je fotografija iz španskog Alikantea.

Jedan korisnik Redita objavio je fotografiju kafe i sendviča sa šunkom koje je njegov prijatelj kupio tokom odmora u Španiji uz komentar:

„Evo, prijatelj je na letovanju u Alikanteu i bezobrazno provocira.“

Objava je ubrzo izazvala veliki broj komentara.

„Jao, evo ih opet, svuda je bolje nego ovde“, napisao je jedan korisnik, dok su se drugi uključili u raspravu braneći ili kritikujući hrvatsku turističku ponudu.

Posebnu pažnju privukao je duhovit komentar na račun Dubrovnika.

„Dubrovnik: Najviše što možemo da ponudimo za tri evra jeste pola čaše vode“, našalio se jedan korisnik.

Međutim, mnogi smatraju da priča nije tako jednostavna.

„Neka mi neko objasni zašto bi danas bilo ko išao na more u Hrvatsku, osim ako nema bakin apartman. Baš tužno“, napisao je jedan učesnik rasprave.

Na to je stigao odgovor jednog korisnika koji poslednjih godina redovno letuje na hrvatskim ostrvima:

„Poslednje dve godine letujem na hrvatskim ostrvima. Razlozi su jednostavni - jedna od najlepših obala u Evropi, Jadransko more i mogućnost da dođem automobilom. Nalazio sam veoma dobre ponude u hotelima sa all inclusive uslugom. Deset dana početkom septembra za mene, suprugu i dete koštalo je oko 1.600 evra, što smatram sasvim korektnim. Ove godine su cene više, a hoteli uglavnom nude samo polupansion. Problem na ostrvima je što gotovo da nema brze hrane ili jeftinijih opcija za obrok, pa ste uglavnom upućeni na restorane. Ipak, razumem nezadovoljstvo cenama, ali kada odete u Hrvatsku dobijate istorijske gradove, luke, plaže okružene borovima i mnogo toga drugog. U Grčkoj često završite u malim mestima bez posebnih sadržaja.“

Drugi korisnik istakao je da se i dalje mogu pronaći povoljniji aranžmani.

„Nemojte preterivati. Ima apartmana za dve odrasle osobe i dete za 40 do 50 evra po noćenju, na nekoliko minuta hoda od mora. Kafa košta dva evra, a plaže su na dohvat ruke. Mnogi pričaju samo na osnovu novinskih tekstova, a nikada nisu ozbiljno obišli dalmatinsku obalu.“

Odlazak na more više neće biti isti - Vlada Hrvatske najavljuje izmene u oporezivanju privatnog smeštaja, više o tome pročitajte OVDE.

U raspravu se uključio i Hrvat koji živi u Kanadi i koji tvrdi da je proputovao veliki deo sveta.

„Nije sve crno-belo. Hrvatska više nije mala turistička destinacija, već jedan od turističkih giganata Evrope. Naravno da postoje primeri gde je Španija povoljnija, ali postoje i brojni primeri gde Hrvatska prednjači. Po mom mišljenju, Hrvatska je i dalje ispred Španije kada je reč o usluzi. U Španiji mnogi ne govore engleski, dok ga u Hrvatskoj govori gotovo svako. To možda deluje nevažno, ali turistima mnogo znači" piše Dnevno.hr

Njegovo mišljenje podržao je korisnik koji se nedavno vratio iz Alikantea i detaljno opisao troškove.

„Pre nekoliko nedelja bili smo u Alikanteu. Direktan let iz Zagreba sa prtljagom koštao je oko 100 evra. Grad je dovoljno mali da gotovo svuda možete peške, a autobuski prevoz funkcioniše odlično. Hotel sa četiri zvezdice i veoma dobrim doručkom plaćali smo 120 evra po noćenju, petnaestak minuta od centra. U jednom tapas baru plata pršute, kobasica, sireva, hleb, prženi krompir i sangrija koštali su 30 evra. Kod nas bi to verovatno bilo duplo skuplje. Aperol u centru košta između 4,5 i 9 evra, u zavisnosti od lokala. Plaže su odlične, a dve ležaljke i suncobran koštaju oko 20 evra. Najskuplji obrok bila je paelja sa morskim plodovima u samom centru grada, 19 evra po osobi. Kada sam video količinu škampa, cena mi nije smetala. Od Alikantea do Madrida, udaljenog 450 kilometara, voz stiže za dva i po sata. Mi smo otišli i do Mursije, a povratne karte za dve osobe platile su se oko 30 evra. Jedina ozbiljna mana je što veoma malo ljudi govori engleski.“

Jedan od učesnika rasprave podsetio je i na turističke rezultate Hrvatske.

„Hrvatska ima jedan od najvećih brojeva turista po glavi stanovnika u svetu i ove godine beleži dodatni rast noćenja. To je jednostavno odnos ponude i tražnje.“

Drugi korisnik smatra da će i Španija vremenom postati skuplja.

„Alikante je trenutno veoma popularan na društvenim mrežama kao povoljna destinacija. Čujemo se za pet godina pa da vidimo koliko će tada koštati ista kafa i sendvič. Smešno mi je kada ljudi misle da samo u Hrvatskoj žele da zarade što više.“

Iako mnogi priznaju da je Hrvatska danas skuplja nego ranije, učesnici rasprave ističu da poređenja sa drugim destinacijama često zanemaruju specifičnosti Jadranske obale, bezbednost, blizinu za turiste iz centralne Evrope, mogućnost dolaska automobilom i kvalitet usluge.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

ekspo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici

 
 
Hrvatska turisti Španija

Povezane vesti

Još niste odlučili gde na letovanje u Grčkoj - Paros ima plaže koje obaraju s nogu
Foto: vivooo/shutterstock

Još niste odlučili gde na letovanje u Grčkoj - Paros ima plaže koje obaraju s nogu

08:38 | 0
Gde je najčistija morska voda u Crnoj Gori - stigle važne informacije o kvalitetu mora
Foto: lilaclion/shutterstock

Gde je najčistija morska voda u Crnoj Gori - stigle važne informacije o kvalitetu mora

08:25 | 0
Kampovanje u Hrvatskoj poskupelo - cene skuplje nego u Švajcarskoj
Foto: Shutterstock/Andrii Marushchynets

Kampovanje u Hrvatskoj poskupelo - cene skuplje nego u Švajcarskoj

19:58 | 0
Povlači se popularno maslinovo ulje - kupci mogu da vrate proizvod i bez računa u Hrvatskoj
Foto: Shutterstock/banu sevim

Povlači se popularno maslinovo ulje - kupci mogu da vrate proizvod i bez računa u Hrvatskoj

18:14 | 0
Sudar sa divljači više neće biti automatski nadoknađen? Menjaju se pravila za vozače u Hrvatskoj
Foto: Shutterstock/Emil Weideman

Sudar sa divljači više neće biti automatski nadoknađen? Menjaju se pravila za vozače u Hrvatskoj

17:11 | 0
Komentari (0)

Turizam

Još niste odlučili gde na letovanje u Grčkoj - Paros ima plaže koje obaraju s nogu
Foto: vivooo/shutterstock

Još niste odlučili gde na letovanje u Grčkoj - Paros ima plaže koje obaraju s nogu

08:38 Turizam
Gde je najčistija morska voda u Crnoj Gori - stigle važne informacije o kvalitetu mora
Foto: lilaclion/shutterstock

Gde je najčistija morska voda u Crnoj Gori - stigle važne informacije o kvalitetu mora

08:25 Turizam
Dobra vest za srpske turiste - mnogi su plaćali velike iznose, a sada je besplatno
Foto: Shutterstock/sweet_tomato

Dobra vest za srpske turiste - mnogi su plaćali velike iznose, a sada je besplatno

15:10 Turizam
Letovanje od 2.000 evra u Grčkoj može da naraste i do 8.000 - mnogi tek na kraju shvate gde je "nestao" novac
Foto: Shutterstock/aileenchik

Letovanje od 2.000 evra u Grčkoj može da naraste i do 8.000 - mnogi tek na kraju shvate gde je "nestao" novac

14:44 Turizam
Od Jaza do Buljarica - koliko košta dan na plaži i piće na crnogorskom primorju
Foto: Adam Radosavljevic/Shutterstock

Od Jaza do Buljarica - koliko košta dan na plaži i piće na crnogorskom primorju

14:39 Turizam
"Više se nećemo vraćati" - turista uporedio cene u Hrvatskoj sa Grčkom i Italijom
Foto: Shutterstock / Wirestock Creators

"Više se nećemo vraćati" - turista uporedio cene u Hrvatskoj sa Grčkom i Italijom

14:06 Turizam
Magnet za milione turista - grčko ostrvo krije plaže od kojih zastaje dah, jedna tajna privlači Srbe decenijama
Foto: M-Production/Shutterstock

Magnet za milione turista - grčko ostrvo krije plaže od kojih zastaje dah, jedna tajna privlači Srbe decenijama

10:46 Turizam
Tajna je u jednom kliku - Evropske metropole dostupne za manje od 50 evra
Shutterstock

Tajna je u jednom kliku - Evropske metropole dostupne za manje od 50 evra

10:21 Turizam
EES sistem izaziva zastoje na granicama - turisti masovno otkazuju putovanja
Foto: Nenad Nedomacki/Shutterstock

EES sistem izaziva zastoje na granicama - turisti masovno otkazuju putovanja

09:47 Turizam
Evropa rekla kraj - avio-kompanije više neće moći da deru putnike na prtljagu 
FOTO: Pixabay

Evropa rekla kraj - avio-kompanije više neće moći da deru putnike na prtljagu 

08:40 Turizam

Najnovije

Najčitanije

12min

Sutra odluka o akcizama na gorivo - moguće novo smanjenje

14min

"Zašto bi iko danas išao u Hrvatsku?" - kafa, sendvič i račun iz Španije izazvali lavinu komentara

26min

Mega projekat kod Novog Sada - most dug 1.700 metara menja saobraćajnu mapu Srbije

46min

Ormuz se otvara, Iran dobija milijarde i kraj sankcija

50min

Srbi ne mogu da veruju cenama u Grčkoj - pune kese voća i povrća plaćaju 20 evra (FOTO)

23H

Dobra vest za penzionere -uvode se nova prava i nove kategorije u PIO

19H

"Više se nećemo vraćati" - turista uporedio cene u Hrvatskoj sa Grčkom i Italijom

1D

Mačka u džaku - kupujete polovnjak, proverite tri stvari, popravka košta više nego ceo auto

18H

Sezona obara cene na pijacama - borovnica, malina i višnja jeftinije nego prošle nedelje

23H

Magnet za milione turista - grčko ostrvo krije plaže od kojih zastaje dah, jedna tajna privlači Srbe decenijama

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,73
USD USD 101,05 101,35 101,66
CAD CAD 72,12 72,34 72,56
AUD AUD 71,26 71,48 71,69
GBP GBP 135,39 135,79 136,2
CHF CHF 127,0 127,38 127,76

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 56.039,00 €
ETH ETH 1.523,63 €
LTC LTC 38,99 €
DOT DOT 0,87 €
BCH BCH 185,20 €
LINK LINK 7,02 €
BNB BNB 522,35 €
XMR XMR 289,76 €
Powered by CoinGecko API