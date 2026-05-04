"Hajde da vidimo da Kina pojača diplomatiju i ubedi Irance da otvore moreuz", rekao je Besent u intervjuu za Foks njuz, prenosi Rojters.



On je naveo da Kina kupuje oko 90 odsto iranske energenata, tvrdeći da time "finansira najvećeg državnog sponzora terorizma" i pozvao Peking da se "pridruži međunarodnoj operaciji" za otvaranje Ormuskog moreuza, ne precizirajući konkretne mere.



Besent je, takođe, poručio da Kina i Rusija treba da prestanu da blokiraju inicijative u Ujedinjenim nacijama, uključujući rezolucije koje se odnose na zaštitu komercijalnog brodskog saobraćaja u tom strateškom prolazu.



Prema njegovim rečima, Tramp i Si već razgovaraju o situaciji oko Irana i nastaviće razmenu stavova tokom samita planiranog za 14. i 15. maj u Pekingu, pri čemu će istovremeno nastojati da očuvaju stabilnost u bilateralnim odnosima SAD i Kine.



Besent je rekao da SAD, kroz mere protiv iranskih brodova na moru, imaju punu kontrolu nad situacijom u Ormuskom moreuzu i da će nova američka mornarička operacija za usmeravanje plovidbe doprineti smanjenju cena nafte.



Visoke cene goriva, kako je rekao, predstavljaju "privremeni poremećaj" koji će se brzo završiti, uz očekivanje da će se tržište nafte stabilizovati u narednim nedeljama ili mesecima.



Iran je blokirao ulazak i izlazak iz Persijskog zaliva većini brodova koji nisu iz te zemlje otkako su SAD i Izrael počeli da ga napadaju.



Teheran je zapretio da će napasti neovlašćene brodove dok prolaze kroz moreuz, kroz koji se transportuje oko petina svetskih pošiljki nafte i gasa, podseća agencija.



