Kako objašnjava finansijski planer Sofija Figueroa mnogi korisnici pogrešno veruju da su debitne kartice bezbednije jer su direktno povezane sa njihovim bankovnim računima.

"Ljudi često misle da su debitne kartice sigurnije, ali su iznenađeni kada saznaju da je zaštita znatno veća kod kreditnih kartica", ističe Figueroa.

Prema pravilima američke Federalne trgovinske komisije (FTC), korisnici kreditnih kartica mogu snositi maksimalno 50 dolara troškova u slučaju neovlašćenih transakcija, pod uslovom da na vreme prijave nestanak kartice. U određenim situacijama, poput zloupotrebe bez fizičke krađe kartice, korisnici ne snose nikakvu odgovornost.

Sa druge strane, kod debitnih kartica odgovornost zavisi od brzine prijave. Ukoliko se sumnjive transakcije ne prijave u roku od 60 dana, korisnici mogu snositi znatno veće troškove.

Stručnjaci posebno upozoravaju na korišćenje debitnih kartica na mestima sa povećanim rizikom od prevara, poput benzinskih pumpi.

"Korišćenje kreditne kartice u takvim situacijama ne eliminiše rizik, ali značajno otežava prevarantima pristup vašem tekućem računu", dodaje Figueroa.

Pored veće zaštite, kreditne kartice često nude i dodatne pogodnosti, kao što su povraćaj novca i različiti vidovi osiguranja.

Kako navodi Kris Fred iz TD banke, ove pogodnosti mogu uključivati produžene garancije, zaštitu kupljenih proizvoda, osiguranje mobilnih telefona, kao i nadoknadu za izgubljeni prtljag.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da korišćenje kreditnih kartica zahteva disciplinu. Građanima se savetuje da ih koriste za svakodnevne kupovine samo ukoliko redovno izmiruju dugovanja, kako bi izbegli ulazak u dug, piše Real simple.

U suprotnom, debitnu karticu je bolje koristiti prvenstveno za podizanje gotovine, dok bi za svakodnevnu potrošnju prednost trebalo dati kreditnim karticama.

