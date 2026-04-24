Republika Gvineja donosi muziku, kulturu i razvojnu viziju kroz Simandou 2040, jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u Africi, na Ekspo 2027

Republika Gvineja, smeštena na atlantskoj obali Zapadne Afrike, potvrdila je učešće na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd, koja će se održati od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, pod temom „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“.

24.04.2026.11:42
Produžene niže akcize - jeftinije gorivo do početka maja
 Produžene niže akcize - jeftinije gorivo do početka maja
Vučić: "Podeljeno 6.645 kredita mladima za stanove" (VIDEO)
 Vučić: "Podeljeno 6.645 kredita mladima za stanove" (VIDEO)
U bogatoj tradiciji Gvineje, muzika i ples čine jedinstvenu celinu u kojoj se brišu granice između zvuka i pokreta. Na ritam bubnjeva, uglavnom napravljenih od drveta, kao što je džembe, kora i balafon (pod Unesko zaštitom), telo se pokreće. Svaki udarac o bubanj predstavlja poziv, a svaki pokret odgovor, stvarajući dinamičan dijalog između izvođača i publike. Kulturni identitet Gvineje dodatno se ogleda i kroz tradicionalne plesove poput Doundounbe i Kukua, koji, uz već prepoznatljiv muzički izraz, čine važan deo njenog autentičnog izraza.

Sport zauzima značajno mesto u društvenom životu zemlje, posebno fudbal i rvanje, pri čemu muzika i ples ostaju sastavni deo atmosfere, naročito u trenucima zajedničkog navijanja i slavlja.

Kulturni i sportski uticaj Gvineje prepoznat je i na međunarodnoj sceni kroz ličnosti poput Serua Girasija (Serhou Guirassy), jednog od istaknutih fudbalera evropske scene, i legendarnog Morija

Kantea, čiji je hit „Jeke Jeke“ (Yeke, Yeke) obeležio svetsku muzičku scenu.

Pored bogatog kulturnog nasleđa, Gvineja ima i veliki razvojni potencijal zahvaljujući svojim prirodnim resursima. Među njima se izdvajaju jedne od najvećih svetskih rezervi boksita, ali i nalazišta gvožđa, zlata i dijamanata. U kombinaciji sa snažnim hidroenergetskim i poljoprivrednim kapacitetima, ova zemlja se pozicionira kao perspektivna destinacija za investicije i međunarodnu saradnju.
Učešće Gvineje na Ekspo 2027 odražava i njenu jasnu razvojnu viziju, usmerenu ka jačanju ljudskog kapitala, osnaživanju mladih i održivoj transformaciji ekonomije. U tom okviru, sport, muzika i igra prepoznaju se ne samo kao deo kulturnog identiteta, već i kao važni alati za obrazovanje, društvenu povezanost i dugoročni razvoj.

Iako su diplomatski odnosi između Republike Srbije i Republike Gvineje uspostavljeni davne 1958. godine i tradicionalno se ocenjuju kao dobri, Ekspo 2027 Beograd će svakako biti prilika za produbljivanje bilateralnih odnosa kroz kulturu, sport i zajedničke vrednosti.

Učešćem na Ekspu 2027 u Beogradu, Gvineja potvrđuje kontinuitet aktivnog učešća na najznačajnijim međunarodnim izložbama, uključujući Hanover 2000, Aiči 2005, Šangaj 2010, Jeosu 2012,

Milano 2015, Astanu 2017, Dubai 2020 (gde je nagrađena srebrnom medaljom za interpretaciju teme) i Osaku 2025.

„Verujem da će nam Gvineja na Ekspu pokazati da igra nije samo zabava, već i način povezivanja ljudi, što i jeste najbolji odgovor na našu temu – da upravo predstave svetu kako se kultura živi, a ne samo prikazuje“,  izjavio je Danilo Jerinić, direktor  kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd.

Kao prva međunarodna izložba ovog tipa u regionu Zapadnog Balkana, Ekspo 2027 Beograd okupiće više od četiri miliona posetilaca i pružiće jedinstvenu priliku zemljama učesnicama da kroz kulturu, nauku i inovacije predstave svoje vizije budućnosti.

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,05 117,4 117,76
USD USD 99,7 100,0 100,3
CAD CAD 72,99 73,21 73,43
AUD AUD 71,35 71,57 71,78
GBP GBP 134,64 135,04 135,45
CHF CHF 127,69 128,07 128,46

BTC BTC 67.145,00 €
ETH ETH 1.996,07 €
LTC LTC 47,99 €
DOT DOT 1,07 €
BCH BCH 394,09 €
LINK LINK 8,03 €
BNB BNB 547,34 €
XMR XMR 325,05 €
Powered by CoinGecko API